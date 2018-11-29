Сінді Кроуфорд захопила розкішною фігурою в стильній фотосесії для глянцю

Фото: Сінді Кроуфорд (magazinec.com)

Супермодель стала головною героїнею журналу C Magazine

Знаменита супермодель 90-х Сінді Кроуфорд довела, що і зараз виглядає розкішно і є потрібною в модній індустрії. 52-річна зірка прикрасила обкладинку грудневого номера журналу C Magazine і знялася в стильній фотосесії для видання.

52-річна мама двох дітей позувала фотографу Курту Маркусу, з яким і раніше працювала на зйомках.

Фото: Сінді Кроуфорд (magazinec.com)

Кроуфорд разом з командою стилістів та візажистів створила кілька різнопланових образів, і кожен з них демонстрував хорошу форму Сінді.

Фото: Сінді Кроуфорд (magazinec.com)

В одному з інтерв'ю вона сказала, що секрету привабливості у неї немає, а є здоровий образ життя, до якого прагне з початку свого модельного шляху.

Фото: Сінді Кроуфорд (magazinec.com)

Відзначимо, що раніше Сінді Кроуфорд зайняла п'яте місце в списку 100 найсексуальніших зірок XX століття за версією журналу Playboy. У 1997 році за результатами опитування журналу Shape Сінді була названа другою (після Демі Мур) найкрасивішою жінкою в світі з 4000 претенденток. У 2002 році Кроуфорд була названа однією з п'ятдесяти найкрасивіших людей світу журналом People.

Фото: Сінді Кроуфорд (magazinec.com)

Нагадаємо, дочка Сінді Кроуфорд в розкішному вбранні стала зіркою показу Valentino. Юна манекенниця знову сяяла на шоу П'єрпаоло Піччолі. У розкішній сукні, схожій на яскраво-червоний піон, Кайя Гербер прокрокувала по подіуму під падаючими зі стелі пелюстками троянд.

Ми також писали про те, що Хлоя Морец знялась на обкладинку глянцю у костюмі від українського дизайнера. 21-річна Хлоя приміряла рожевий блейзер в стилі оверсайз за 1070 євро, широкі брюки з потрійним поясом і білий топ. Свій наряд вона доповнила укладанням з ефектом мокрого волосся і натуральним макіяжем.

До речі, Кортні Кардашян оголилася для чоловічого глянцю. Старша з сестер американського зоряного сімейства Кардашян стала головною героїнею обкладинки січневого номера мексиканського глянцю GQ.

Відео: (video.rbc.ua)