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У чому сила, сестра? Ірина Шейк знялася для глянцю з Адріаною Лімою і подякувала за підтримку

Lite » Мода 18.07.2019 - 19:29
У чому сила, сестра? Ірина Шейк знялася для глянцю з Адріаною Лімою і подякувала за підтримку
Адріана Ліма та Ірина Шейк (фото: instagram.com/irinashayk)

Дівчата знялася в символічному номері відомого глянцю

Ірина Шейк замість відповіді на питання про особисте життя вирішила закидати шанувальників робочими проектами. Цього разу 33-річна красуня взяла участь у зйомках для іспанського Vogue. На обкладинці вона постала в парі з ще однією супермоделлю – 38-річної бразилійкою Адріаною Лімою. Обидві постали в образі фатальних красунь. Яскраво-червоні губи, золотисті smoky, гладкі укладки і чорне вбранне. Розкішна і стильна обкладинка прикрашає особливий номер, присвячений кращим діячам фешн-індустрії.

У чому сила, сестра? Ірина Шейк знялася для глянцю з Адріаною Лімою і подякувала за підтримкуНова обкладинка Ірини і Адріани (фото: instagram.com/irinashayk)

Судячи з підпису в мікроблозі Ірини, для неї вона символізувала також підтримку. Кадр вона підписала: "Коли жінки збираються разом і розширюють можливості один одного... трапляються чари... Сестринство та синергія на обкладинці Vogue Spain з моєю сестрою Адріаною Лімою. Спасибі вам, мої чудові друзі!". До речі, Ірина і Адріана дійсно схожі, як сестри, і вже не раз прикрашали разом обкладинки глянцевих журналів.

У чому сила, сестра? Ірина Шейк знялася для глянцю з Адріаною Лімою і подякувала за підтримкуДівчата дружать і часто беруть участь у спільних проектах (фото: instagram.com/irinashayk)

Пізніше Ірина додала ще одну обкладинку – на ній вона красується одна. Дівчина приміряла відвертий наряд: чирна білизна і колготки в горох. "Сядь, розслабся і дивись", – написала дівчина під нею.

У чому сила, сестра? Ірина Шейк знялася для глянцю з Адріаною Лімою і подякувала за підтримкуНова обкладинка Vogue Spain (фото: instagram.com/irinashayk) 

На сторінці журналу в Instagram нову обкладинку позначили не менш емоційно: "Ірина і Адріана, Адріана і Ірина. Дві наймогутніші жінки. Дві моделі в постійному оновленні, які очолюють нашу нову обкладинку, сфотографовані Luigi & Iango. В чорних убраннях, вони символізують амазонок сімдесятих і вісімдесятих. І разом вони являють номер, присвячений гучним іменам індустрії та оточення, в якому зустрічаються минуле, сьогодення і майбутнє. Наш літній коктейль готовий, і він дуже енергійний".

У чому сила, сестра? Ірина Шейк знялася для глянцю з Адріаною Лімою і подякувала за підтримкуЗ приводу особистого життя Ірина коментарів не дає (фото: instagram.com/irinashayk)

До речі, в одному з недавніх інтерв'ю Ірина також зробив наголос на силі жінки. Вона розповіла, що виросла в оточенні жінок, які змогли добитися самі. Що ж, мабуть, тому вона так жодного разу і не висловилася про свій роман з екс-коханим. Втім, це ніяк не впливає на бажання прихильниць висловити своє ставлення до подій. Кожен пост Ірини вони засипають побажаннями та компліментами, а також словами підтримки. Втім, сама Шейк в тому ж інтерв'ю розповіла, що ніколи не читає коментарі в своєму Instagram. Більше того – страется проводити якомога менше часу в соцмережах.

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