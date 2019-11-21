У широких штанях і джемпері: Олена Зеленська показала стильний образ на кожен день

Олена Зеленська (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Перша леді побувала на форумі «Україна росте разом зі мною»

Олена Зеленська, яка пообіцяла насамперед взятися за реформацію системи дитячого харчування, продовжує активно рухатися в цьому напрямку. Вчора, 20-го листопада, відбувся Всеукраїнський форум Національної ради дітей та молоді «Україна росте разом зі мною». Тут перша леді обговорила з лідерами шкільного самоврядування якість харчування в навчальних закладах, а також необхідність зробити їжу в шкільних їдальнях корисною і смачною.

Олена Зеленська на форумі (фото: Офіс Президента)

«Наші діти харчуються поза домом п'ять днів на тиждень протягом усього навчального року, а це дев'ять місяців. І якщо це неякісно і не викликає апетиту, діти фактично залишаються голодними. Не дивно, що головний біль більшості українських батьків – це захворювання шлунку у дітей. Ми вже почали рух по втіленню нашої ініціативи. Міністерство охорони здоров'я внесло зміни в застарілі нормативи шкільного харчування. Це перший і дуже важливий крок», – зазначила Олена Зеленська.

Олена обрала комфортний образ (фото: Офіс Президента)

Діти акцентували увагу першою леді на найбільш проблемних моментах шкільного харчування. Недоварена, переварена, холодна їжа, шкідливі продукти (чіпси, сухарики, газовані напої тощо.) у шкільних буфетах, антисанітарія, високі ціни на їжу або взагалі відсутність їдалень у деяких школах... Всім цим проблемам Олена пообіцяла знайти рішення.

Перша леді пообіцяла реформувати систему живлення (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

«Сьогоднішнє спілкування було вкрай важливим. Адже наша ініціатива в першу чергу для дітей і збереження їх здоров'я з дитинства. Тому головне для мене було почути вас. Ідеї та думки, які прозвучали, обов'язково будуть враховані», – сказала Олена Зеленська.

На захід вона вирушила в черговому стильному і комфортному образі. Широкі чорні брюки класичного крою, а також коричневий теплий джемпер, прикрашений на грудях аплікацією, – жіночний і по-осінньому затишний варіант для виходу. Завершували його чорні туфлі і сережки-кільця з камінням. Макіяж Олена вирішила зробити в натуральних відтінках, а волосся першої леді було укладене в об'ємну гладку зачыску. Відмінний вибір для повсякденного стильного образу!