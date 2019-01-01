Широкі штани — хіт січня 2019 року

Фото: Ілюстративне фото (instagram.com/ak_clothees)

Широкі штани як ключовий елемент вбрання на зиму 2019 року? Тверде "так".

Якщо ви вже носили їх влітку, то зважитися надіти таку модель в холодну пору вам буде не складно. Ми ж розповімо як і з чим поєднувати широкі штани.

Основна складність носити мішкуваті штани в тому, що вони значно змінюють пропорції фігури. Дами з широкими стегнами отримують максимальну вигоду від цієї моделі, однак і струнким дівчатам не варто впадати у відчай, а звернути увагу на брюки із завищеною талією.

1. Штани-гаучо

Навіть взимку можна носити короткі широкі штани. Під штани гаучо, кюлоти або голіфе підібрати чоботи ("козаки") в колір і образ готовий. Ця модель ідеально підходять для образу з чоловічими акцентами у скандинавському і французькому стилі. Поєднувати їх краще зі светрами і пальто до середини стегна.

Фото: Використовуйте два тренда: широкі штани і шкіру (instagram.com/justbutik.ru)

2. Денім

Частково — елегантні, частково — спортивні штани з деніму стануть ідеальними для тисячі випадків. Свободныме джинси додадуть відсутнього об ' єму внизу фігури, тому верх краще вибрати мінімалістичний, наприклад гольф і короткий жакет.

Фото: Незвичайний пояс-корсет, напевно, приверне до себе увагу (instagram.com/artkabohoshop)



3. Класика

Елегантні чорні широкі брюки краще поєднувати з контрастним верхом, наприклад сорочкою яскравого кольору або светром, що прилягає до фігури.

Фото: Вічна класика (instagram.com/yakimaha_design)

4. Широкі штани з кросівками

На хвилі тренда поєднувати непоєднуване цей мікс виходить дійсно идеаленым. Звичайно, штани з взуттям на "пласкому ходу" відмінно працюють, однак, при невисокому зрості варто віддати перевагу брюкам з високою талією.

Фото: На зиму до штанів вибирайте утеплені кросівки (instagram.com/wearmellow)

5. В натуральних відтінках

Якщо ви вже користувалися перевагами штанів із завищеною талією в натуральних відтінках протягом минулого літа, додайте і взимку в свій гардероб трохи ніжності. Нейтральні кольори, особливо при великих об ' ємах штанів, подовжують і вирівнюють силует, роблять його легким.

Фото: Натуральні відтінки доречні навіть взимку (instagram.com/dresskeeper_mos)

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