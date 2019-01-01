Широкі штани — хіт січня 2019 року

Широкі штани як ключовий елемент вбрання на зиму 2019 року? Тверде "так".
Якщо ви вже носили їх влітку, то зважитися надіти таку модель в холодну пору вам буде не складно. Ми ж розповімо як і з чим поєднувати широкі штани.
Основна складність носити мішкуваті штани в тому, що вони значно змінюють пропорції фігури. Дами з широкими стегнами отримують максимальну вигоду від цієї моделі, однак і струнким дівчатам не варто впадати у відчай, а звернути увагу на брюки із завищеною талією.
1. Штани-гаучо
Навіть взимку можна носити короткі широкі штани. Під штани гаучо, кюлоти або голіфе підібрати чоботи ("козаки") в колір і образ готовий. Ця модель ідеально підходять для образу з чоловічими акцентами у скандинавському і французькому стилі. Поєднувати їх краще зі светрами і пальто до середини стегна.
Фото: Використовуйте два тренда: широкі штани і шкіру (instagram.com/justbutik.ru)
2. Денім
Частково — елегантні, частково — спортивні штани з деніму стануть ідеальними для тисячі випадків. Свободныме джинси додадуть відсутнього об'єму внизу фігури, тому верх краще вибрати мінімалістичний, наприклад гольф і короткий жакет.
Фото: Незвичайний пояс-корсет, напевно, приверне до себе увагу (instagram.com/artkabohoshop)
3. Класика
Елегантні чорні широкі брюки краще поєднувати з контрастним верхом, наприклад сорочкою яскравого кольору або светром, що прилягає до фігури.
Фото: Вічна класика (instagram.com/yakimaha_design)
4. Широкі штани з кросівками
На хвилі тренда поєднувати непоєднуване цей мікс виходить дійсно идеаленым. Звичайно, штани з взуттям на "пласкому ходу" відмінно працюють, однак, при невисокому зрості варто віддати перевагу брюкам з високою талією.
Фото: На зиму до штанів вибирайте утеплені кросівки (instagram.com/wearmellow)
5. В натуральних відтінках
Якщо ви вже користувалися перевагами штанів із завищеною талією в натуральних відтінках протягом минулого літа, додайте і взимку в свій гардероб трохи ніжності. Нейтральні кольори, особливо при великих об'ємах штанів, подовжують і вирівнюють силует, роблять його легким.
Фото: Натуральні відтінки доречні навіть взимку (instagram.com/dresskeeper_mos)
Читайте також латексні діви: яке вбрання українських співачок з пікантного матеріалу підкорило соцмережі в 2018 році.
Нагадаємо, раніше LITE пропонував обрати самий екстремальний спосіб Ані Лорак.
Крім того, ми писали про те, що Ганна Седакова підкреслила свої пишні форми за допомогою оригінального вбрання і "підірвала" мережу цим образом.
Як і з чим носити анімалістичний прінт (відео: РБК-Україна)