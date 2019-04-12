Шикарная женщина: Тина Кароль вышла в свет в роскошном бархатном платье

Тина Кароль - признанная икона стиля в украинском шоу-бизнесе и регулярно восхищает своими элегантными и женственными нарядами. Будь то съемки тв-шоу или выход на красную дорожку - артистка всегда на высоте и выглядит эффектно и утонченно. Не стал исключением и последний выход певицы в свет - она посетила гала-ужин в честь 10-летия журнала Harper's Bazaar.

Для мероприятия Тина выбрала роскошное черное в белый горошек бархатное платье от бренда Self-portrait стоимостью более 13 тысяч гривен. Глубокое декольте подчеркнуло пышный бюст артистки, а высокий разрез - ее стройные ноги.

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol) Фото: (self-portrait-studio.com)

Образ дополнили серебристо-черные босоножки на каблуке, крупные серьги с жемчугом от Alessandra Rich и фирменная красная помада.

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)​​​​​​​

Поклонники поп-дивы остались в восторге от подобного эффектного образа и оставили множество комплиментов в комментариях.

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)​​​​​​​

"Сногсшибательная!"

"Неописуемо красивая"

"Ослепила своей красотой и улыбкой"

"Ты - принцесса этой ночи"

"Шикарная женщина"

"Такая красивая, что хочется украсть"

"Обворожитено красива"

"Королева в горошек"

"Каааак же тебе идет это платье!!!"

"Какие ногииии"

"Слишком идеальная для этого мира"

"Тина, вы такая красивая и стильная, восхищаюсь вашим образом"

Напомним, ранее Тина Кароль ошеломила полупрозрачным платьем за 340 тысяч гривен.

Кстати, поп-дива Тина Кароль поразила своим появлением на первом прямом эфире шоу Голос країни 9. Ее оригинальный роскошный "зефирный" наряд нежно-розового оттенка вызвал настоящий ажиотаж в сети.