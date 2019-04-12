Шикарна жінка: Тіна Кароль вийшла у світ в розкішній оксамитовій сукні

Тіна Кароль - визнана ікона стилю в українському шоу-бізнесі і регулярно захоплює своїми елегантними та жіночними нарядами. Будь то зйомки тб-шоу або вихід на червону доріжку - артистка завжди на висоті і виглядає ефектно і витончено. Не став винятком і останній вихід співачки в світ - вона відвідала гала-вечерю в честь 10-річчя журналу Harper's Bazaar.

Для заходу Тіна обрала розкішну чорну в білий горошок оксамитову сукню від бренду Self-portrait вартістю понад 13 тисяч гривень. Глибоке декольте підкреслило пишний бюст артистки, а високий розріз - її стрункі ноги.

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Фото: (self-portrait-studio.com)

Образ доповнили сріблясто-чорні босоніжки на підборах, великі сережки з перлами від Alessandra Rich і фірмова червона помада.

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Шанувальники поп-діви залишилися в захваті від такого ефектного образу і залишили безліч компліментів в коментарях.

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

"Дивовижна!"

"Невимовно красива"

"Засвітила своєю красою і посмішкою"

"Ти - принцеса цієї ночі"

"Шикарна жінка"

"Така красива, що хочеться вкрасти"

"Обворожитено красива"

"Королева в горошок"

"Каааак ж тобі пасує ця сукня!!!"

"Які ногииии"

"Занадто ідеальна для цього світу"

"Тіна, ви така красива і стильна, захоплююся вашим чином"

Нагадаємо, раніше Тіна Кароль приголомшила напівпрозорою сукнею за 340 тисяч гривень.

До речі, поп-діва Тіна Кароль вразила своєю появою на першому прямому ефірі шоу Голос країни 9. Її оригінальний розкішний "зефірний" наряд ніжно-рожевого відтінку викликав справжній ажіотаж у мережі.