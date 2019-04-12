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Шикарна жінка: Тіна Кароль вийшла у світ в розкішній оксамитовій сукні


Поп-діва відвідала гала-вечерю в честь 10-річчя українського журналу

Тіна Кароль - визнана ікона стилю в українському шоу-бізнесі і регулярно захоплює своїми елегантними та жіночними нарядами. Будь то зйомки тб-шоу або вихід на червону доріжку - артистка завжди на висоті і виглядає ефектно і витончено. Не став винятком і останній вихід співачки в світ - вона відвідала гала-вечерю в честь 10-річчя журналу Harper's Bazaar.

Для заходу Тіна обрала розкішну чорну в білий горошок оксамитову сукню від бренду Self-portrait вартістю понад 13 тисяч гривень. Глибоке декольте підкреслило пишний бюст артистки, а високий розріз - її стрункі ноги.

 

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Фото: (self-portrait-studio.com)

Образ доповнили сріблясто-чорні босоніжки на підборах, великі сережки з перлами від Alessandra Rich і фірмова червона помада.

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Шанувальники поп-діви залишилися в захваті від такого ефектного образу і залишили безліч компліментів в коментарях.

 

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

  • "Дивовижна!"
  • "Невимовно красива"
  • "Засвітила своєю красою і посмішкою"
  • "Ти - принцеса цієї ночі"
  • "Шикарна жінка"
  • "Така красива, що хочеться вкрасти"
  • "Обворожитено красива"
  • "Королева в горошок"
  • "Каааак ж тобі пасує ця сукня!!!"
  • "Які ногииии"
  • "Занадто ідеальна для цього світу"
  • "Тіна, ви така красива і стильна, захоплююся вашим чином"

Нагадаємо, раніше Тіна Кароль приголомшила напівпрозорою сукнею за 340 тисяч гривень.

До речі, поп-діва Тіна Кароль вразила своєю появою на першому прямому ефірі шоу Голос країни 9. Її оригінальний розкішний "зефірний" наряд ніжно-рожевого відтінку викликав справжній ажіотаж у мережі.

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