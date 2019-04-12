Шикарна жінка: Тіна Кароль вийшла у світ в розкішній оксамитовій сукні

Поп-діва відвідала гала-вечерю в честь 10-річчя українського журналу
Тіна Кароль - визнана ікона стилю в українському шоу-бізнесі і регулярно захоплює своїми елегантними та жіночними нарядами. Будь то зйомки тб-шоу або вихід на червону доріжку - артистка завжди на висоті і виглядає ефектно і витончено. Не став винятком і останній вихід співачки в світ - вона відвідала гала-вечерю в честь 10-річчя журналу Harper's Bazaar.
Для заходу Тіна обрала розкішну чорну в білий горошок оксамитову сукню від бренду Self-portrait вартістю понад 13 тисяч гривень. Глибоке декольте підкреслило пишний бюст артистки, а високий розріз - її стрункі ноги.
Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)
Фото: (self-portrait-studio.com)
Образ доповнили сріблясто-чорні босоніжки на підборах, великі сережки з перлами від Alessandra Rich і фірмова червона помада.
Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)
Шанувальники поп-діви залишилися в захваті від такого ефектного образу і залишили безліч компліментів в коментарях.
Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)
Нагадаємо, раніше Тіна Кароль приголомшила напівпрозорою сукнею за 340 тисяч гривень.
До речі, поп-діва Тіна Кароль вразила своєю появою на першому прямому ефірі шоу Голос країни 9. Її оригінальний розкішний "зефірний" наряд ніжно-рожевого відтінку викликав справжній ажіотаж у мережі.