Шикарная: Ева Лонгория покорила идеальной фигурой в "сочном" летнем образе

Ева Лонгория продемонстрировала новый стильный образ, идеально подходящий для жарких летних вечеринок. На фото, опубликованном в микроблоге звезды, она предстала в оранжевом сарафане в продольную полосу с высокими разрезами по бокам и на тонких бретельках. А завершают «сочный» образ босоножки на высокой танкетке в тон наряду. Он отлично подчеркнуло стройные ноги Евы, ее тонкую талию и точеные руки. Удачным завершением лука стала высокая прическа и крупные серьги-кольца. «Время для вина повсюду», – написала звезда.

Ева обожает яркие образы (фото: instagram.com/evalongoria)

Поклонники в первую очередь решили отметить ее красоту. Также не обошли стороной и творение Лонгории – коллекцию обуви, которую актриса таким образом рекламирует.

Ох, какие босоножки

Апельсиновый или персиковый сорбет сегодня?

Красивая, прекрасная, вау

Я в восторге от цвета

Оранжевый – новый черный

Шикарная

Обожаю оранжевый

Эти сексуальные ноги…

Люблю эту обувь

Удивительная!

Дива

Что за прекрасное платье

Комментарии к посту (фото: принтскрин instagram.com/evalongoria)

Напомним, Ева часто демонстрирует стильные аутфиты, которые дополняет обувью из собственной линии. Ее знаменитая актриса выпустила еще до начала карантина – в марте. Но судя по активности поклонников и их позитивным отзывам об обуви знаменитости, она имеет успех даже во времена пандемии. Один из недавних соблазнительных луков Лонгории в ультракоротком комбинезоне просто взорвал сеть. Ева дополнила наряд красными босоножками на внушительных шпильках. Образ подчеркнул главное «оружие» 45-летней звезды – ее точеные ноги. Так что Ева по собрала массу похвал.

К слову, Лонгория часто делится со своими поклонниками видеоуроками, где демонстрирует свои спортивные нагрузки. По словам поклонников, ничто так не вдохновляет их на работу над собой, как совершенное тело их любимицы. Тем более что она была такой далеко не всегда. Пару лет назад, во время беременности, она набрала много лишних килограммов. И то, что Лонгория сумела виртуозно от них избавиться – лучшая мотивация для многомиллионной армии ее фанатов.