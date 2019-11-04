Шик и блеск: 49-летняя Наоми Кэмпбелл покорила идеальной фигурой в роскошном платье

Наоми Кэмпбелл в который раз доказала, что возраст – не более, чем цифра в паспорте. 2 ноября лос-анджелесский музей LACMA собрал массу знаменитостей на роскошном вечере – Art + Film Gala. Ивент был организован совместно с маркой Gucci, чтобы отметить выдающиеся достижения художницы Бетье Саар и режиссера Альфонсо Куарона, создавших фильм "Рома". Напомним, лента в 2019-м году получила "Оскар". Мероприятие проводится с целью поддержать культурные проекты и носит благотворительный характер – все вырученные деньги затем направляются на новые кинопроекты.

Наоми в наряде Versace (фото: instagram.com/naomi)

Среди звезд, посетивших ивент, были Сальма Хайек и ее супруг Франсуа-Анри Пино, Сиенна Миллер, Киану Ривз, Рики Мартин с Джваном Йосефом, Джаред Лето и множество других. К слову, большинство из них выбрали наряды именно от Gucci, чтобы продемонстрировать свое почтение всемирно известной марке. Не обошла стороной мероприятие и любительница светских тусовок – супермодель 90-х Наоми Кэмпбелл. Она пришла на вечер в стильном наряде от Versace и буквально затмила всех присутствующих своей красотой и неувядающей молодостью.

Наоми блистает в Лос-Анджелесе (фото: instagram.com/naomi)

Красное платье в пол из блестящей ткани, с вырезами на груди, обнажающими грудь, высоким разрезом сзади и женственным силуэтом подчеркнуло все достоинства фигуры супермодели, которая неустанно трудится над своей формой в спортзале. Дополнили образ босоножки на огромном каблуке в тон платью, множество украшений с крупными камнями, а также выразительный макияж и роскошная укладка с завитыми локонами, спадающими по плечам.

Наоми вызвала всеобщий восторг (фото: instagram.com/naomi)

Модель опубликовала в своем микроблоге массу фотографий в разных ракурсах, поблагодарив за вечер и возможность быть знакомой со столь талантливыми личностями. Нужно ли говорить, что кадры "черной пантеры" в красном наряде просто взорвали ее страницу? "Королева", "всегда лучшая", "невероятная", "идеал", – не устают писать восторженные комментарии фолловеры Наоми.