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Сезон чудес открыт: модный дом Виктории Гресь отпраздновал 26-й день рождения

Lite » Мода 06.12.2019 - 10:56
Сезон чудес открыт: модный дом Виктории Гресь отпраздновал 26-й день рождения
Виктория Гресь (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

Дизайнер пригласила поклонников на оригинальный перформанс

4 декабря легендарный украинский Модный дом Виктория Гресь – Victoria Gres – отпраздновал 26-й День рождения. За свою историю бренд представил более 86 коллекции и капсул, большинство из которых были вдохновлены разнообразными литературными и музыкальными произведениями и кинообразами. Это были настоящие фешн-шоу с масштабными постановками и участием звезд. Поэтому от дня рождения дома все ожидали чего-то фееричного. И не зря!

Сезон чудес открыт: модный дом Виктории Гресь отпраздновал 26-й день рожденияСезон чудес открыт: модный дом Виктории Гресь отпраздновал 26-й день рожденияСезон чудес открыт: модный дом Виктории Гресь отпраздновал 26-й день рожденияСезон чудес открыт: модный дом Виктории Гресь отпраздновал 26-й день рожденияСезон чудес открыт: модный дом Виктории Гресь отпраздновал 26-й день рождения

Сезон чудес открыт: модный дом Виктории Гресь отпраздновал 26-й день рожденияСезон чудес открыт: модный дом Виктории Гресь отпраздновал 26-й день рожденияВиктория Гресь пригласила всех гостей в сказку (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

Чтобы отметить это важное событие, дизайнер пригласила гостей в настоящую сказку. Для создания волшебной атмосферы Виктория предложила гостям оригинальную концепцию: перформанс «Таинственный шкаф Виктории», в котором соседствовали две реальности – ирреальный мир грез художника-мечтателя и реальный мир дизайнера-творца. Сказка, гармонично добавленная в реальность. Реальность, дополненная фантазией…

Сезон чудес открыт: модный дом Виктории Гресь отпраздновал 26-й день рожденияВиктория Гресь (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

Все пространство бутика было превращено в царство снега, наполненное сказочными обитателями: снежные королева, тролли, прекрасные юноши, превращенные в ледяные скульптуры… Событие было продумано до мельчайшей детали, начиная от интерьера до музыки. Сверкающий хрусталь, мерцание оплывающих свечей, мандарины и шампанское, благородная бронза столовых приборов на белоснежных накрахмаленных скатертях, изящные банкетки и кресла, роскошное королевское ложе, официанты с острыми ушками… Так выглядит фантазия Виктории Гресь, которой она щедро поделилась с гостями.

Сезон чудес открыт: модный дом Виктории Гресь отпраздновал 26-й день рожденияВиктория Гресь открыла сезон чудес (фото: Андрей Петров)

"Все проходит, все материальное так или иначе изнашивается, даже моя одежда, – смеется Виктория Гресь. – Остается одно: чувства, которые всегда будут с нами. Я буду счастлива поделиться с друзьями, пришедшими сегодня ко мне в гости, самым важным – эмоцией, и создать для них настроение, подарить чудо! Ведь так получилось, что наш бренд родился в первый день декабря. С тех пор эта дата для нас – начало череды зимних праздников. Мы открываем сезон чудес!".

Поздравить Викторию Гресь пришли преданные поклонники бренда и друзья. Среди звездных гостей здесь были Наталья Холоденко, Екатерина Кухар, Александр Стоянов, Лаура Марти и Владимир Каминский, Алексей Залевский и многие другие.

Сезон чудес открыт: модный дом Виктории Гресь отпраздновал 26-й день рожденияСезон чудес открыт: модный дом Виктории Гресь отпраздновал 26-й день рождения

Сезон чудес открыт: модный дом Виктории Гресь отпраздновал 26-й день рожденияСезон чудес открыт: модный дом Виктории Гресь отпраздновал 26-й день рожденияСезон чудес открыт: модный дом Виктории Гресь отпраздновал 26-й день рожденияСезон чудес открыт: модный дом Виктории Гресь отпраздновал 26-й день рожденияСезон чудес открыт: модный дом Виктории Гресь отпраздновал 26-й день рожденияСезон чудес открыт: модный дом Виктории Гресь отпраздновал 26-й день рожденияСезон чудес открыт: модный дом Виктории Гресь отпраздновал 26-й день рожденияСезон чудес открыт: модный дом Виктории Гресь отпраздновал 26-й день рожденияСезон чудес открыт: модный дом Виктории Гресь отпраздновал 26-й день рожденияСезон чудес открыт: модный дом Виктории Гресь отпраздновал 26-й день рождения

Сезон чудес открыт: модный дом Виктории Гресь отпраздновал 26-й день рожденияГости окунулись в вролшебную атмосферу, созданную Викторией (фото: Андрей Петров; Виталий Носач/РБК-Украина)

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