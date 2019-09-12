Катрин Денев и золотая классика: Виктория Гресь представила новую коллекцию осень-зима 2019/20

Показ Victoria Gres (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

Вдохновляемся образами дизайнера для осеннее-зимнего сезона

Victoria Gres – один из самых известных украинских брендов, который ассоциируется с вечной классикой, культовыми образами и личностями. За 26-летнюю историю марка представила 62 коллекции, в которых часто фигурировали литературные, музыкальные и кинематографические персонажи: "Однажды в Америке", "Grand Opera" в честь Марии Каласс, "Трубочисты", "Антон Палыч", "Опасные связи", "Бархатная революция"… Не стала исключением и новая коллекция сезона осень-зима 2019-2020 от Виктории Гресь, представленная 11 сентября.

Коллекция "Дневная красавица" (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

На создание коллекции дизайнера вдохновила великая Катрин Денев, а в частности – культовый фильм "Дневная красавица", буквально превративший актрису в икону стиля. Образы главной героини, продуманные до мелочей, вошли в фонд золотой классики. И не удивительно – к ним приложил руку сам Ив Сен-Лоран. Этому возвращению к истокам и уходу от «тренда на безвкусицу» и посвятила новую коллекцию Виктория Гресь. В сезоне осень-зима она предлагает обратить внимание на костюмы, пальто, брюки и платья в стиле 60-70-х годов, но переосмысленные в современном ключе.

Новый сезон обещает быть женственным (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

"Откровенно говоря, нашему поколению – людям 35+, женщинам, понимающим, что такое стиль и качество жизни, претит в современном украинском фешн-пространстве тренд безвкусицы. Для меня пришло время вернуться к золотым стандартам и к вечной классике, которую я хочу показать через призму современности. Образ Катрин Денев – иконы стиля на все времена, и как нельзя лучше подходит под эту концепцию.

Виктория Гресь (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

Сегодня женщины хотят простых, понятных форм и фактур в одежде, которая доставляет удовольствие и которая носится не один день, – поясняет Виктория Гресь. – Честно, моя новая коллекция – это манифест, это вызов фаст-фэшену, когда быстро надели – быстро выбросили. Я выступаю за длительные и теплые отношения между одеждой и людьми. Уже не говорю о сверхъактуальной проблеме современного мира – расточительном использовании ресурсов и о вопросе утилизации. Согласно глобальной статистике, 60% купленной одежды в мире выбрасывается в течение двенадцати месяцев после покупки!"

Элегантность, качество и интеллектуальный шик – ключевые посылы новой коллекции (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

По словам Виктории, коллекция «Дневная красавица» – это возвращение к своим же истокам после пятилетнего периода проб и экспериментов.

Гости показа (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

В коллекции представлены любимые цвета и фактуры дизайнера. Шерсть – гладкая и клетчатая, простеганная и заплисированная – играет здесь ключевую роль. Из оттенков преобладает благородный серый, а также яркие эмоциональные цвета – алый, насыщенный розовый, коралловый, изумрудный и сложный голубой. Из принтов представлена "елочка", которая в этом сезоне на пике популярности, а также женственный цветочный.

Главной изюминкой коллекции стали сложносочиненные многофактурные изделия из тканей-компаньонов. К примеру, городские кимоно, позволяющие выглядеть одновременно шикарно и расслабленно.