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Сезон чудес відкрито: модний будинок Вікторії Гресь відсвяткував 26-й день народження

Lite » Мода 06.12.2019 - 10:56
Сезон чудес відкрито: модний будинок Вікторії Гресь відсвяткував 26-й день народження
Вікторія Гресь (фото: Віталій Носач/РБК-Україна)

Дизайнер запросила шанувальників на оригінальний перформанс

4 грудня легендарний український Модний будинок Вікторія Гресь – Victoria Gres – відсвяткував 26-й День народження. За свою історію бренд представив понад 86 колекції і капсул, більшість з яких були натхненні різноманітними літературними та музичними творами та кинообразами. Це були справжні фешн-шоу з масштабними постановками та участю зірок. Тому від дня народження вдома всі очікували чогось феєричного. І не даремно!

Сезон чудес відкрито: модний будинок Вікторії Гресь відсвяткував 26-й день народженняСезон чудес відкрито: модний будинок Вікторії Гресь відсвяткував 26-й день народженняСезон чудес відкрито: модний будинок Вікторії Гресь відсвяткував 26-й день народженняСезон чудес відкрито: модний будинок Вікторії Гресь відсвяткував 26-й день народженняСезон чудес відкрито: модний будинок Вікторії Гресь відсвяткував 26-й день народження

Вікторія Гресь запросила всіх гостей в казку (фото: Віталій Носач/РБК-Україна)

Щоб відзначити цю важливу подію, дизайнер запросила гостей на справжню казку. Для створення чарівної атмосфери Вікторія запропонувала гостям оригінальну концепцію: перформанс «Таємничий шафа Вікторії», в якому співіснували дві реальності – ірреальності світ мрій художника-мрійника й реальний світ дизайнера-творця. Казка, гармонійно додана в реальність. Реальність, доповнена фантазією...

Сезон чудес відкрито: модний будинок Вікторії Гресь відсвяткував 26-й день народженняВікторія Гресь (фото: Віталій Носач/РБК-Україна)

Весь простір бутіка було перетворено в царство снігу, наповнене казковими мешканцями: снігові королева, тролі, прекрасні юнаки, перетворені в крижані скульптури... Подія було продумано до найдрібнішої деталі, починаючи від інтер'єру до музики. Блискучий кришталь, мерехтіння оплывающих свічок, мандарини і шампанське, благородна бронза столових приладів на білосніжних накрохмалених скатертинах, витончені банкетки і крісла, розкішне королівське ложе, офіціанти з гострими вушками... Так виглядає фантазія Вікторії Гресь, якою вона щедро поділилася з гостями.

Сезон чудес відкрито: модний будинок Вікторії Гресь відсвяткував 26-й день народженняВікторія Гресь відкрила сезон чудес (фото: Андрій Петров)

"Все проходить, все матеріальне так чи інакше зношується, навіть мій одяг, – сміється Вікторія Гресь. – Залишається одне: почуття, які завжди будуть з нами. Я буду щаслива поділитися з друзями, які прийшли сьогодні до мене в гості, найважливішим – емоцією, і створити для них настрій, подарувати диво! Адже так вийшло, що наш бренд народився в перший день грудня. З тих пір ця дата для нас – початок низки зимових свят. Ми відкриваємо сезон чудес!".

Привітати Вікторію Гресь прийшли найвідданіші шанувальники бренду і друзі. Серед зіркових гостей тут були Наталія Холоденко, Катерина Кухар, Олександр Стоянов, Лаура Марті та Володимир Камінський, Олексій Залевський та багато інших.

Сезон чудес відкрито: модний будинок Вікторії Гресь відсвяткував 26-й день народженняСезон чудес відкрито: модний будинок Вікторії Гресь відсвяткував 26-й день народження

Сезон чудес відкрито: модний будинок Вікторії Гресь відсвяткував 26-й день народженняСезон чудес відкрито: модний будинок Вікторії Гресь відсвяткував 26-й день народженняСезон чудес відкрито: модний будинок Вікторії Гресь відсвяткував 26-й день народженняСезон чудес відкрито: модний будинок Вікторії Гресь відсвяткував 26-й день народженняСезон чудес відкрито: модний будинок Вікторії Гресь відсвяткував 26-й день народженняСезон чудес відкрито: модний будинок Вікторії Гресь відсвяткував 26-й день народженняСезон чудес відкрито: модний будинок Вікторії Гресь відсвяткував 26-й день народженняСезон чудес відкрито: модний будинок Вікторії Гресь відсвяткував 26-й день народженняСезон чудес відкрито: модний будинок Вікторії Гресь відсвяткував 26-й день народженняСезон чудес відкрито: модний будинок Вікторії Гресь відсвяткував 26-й день народження

Сезон чудес відкрито: модний будинок Вікторії Гресь відсвяткував 26-й день народженняГості поринули в вролшебную атмосферу, створену Вікторією (фото: Андрій Петров; Віталій Носач/РБК-Україна)

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