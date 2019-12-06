Серебряная птица: Джамала пленила поклонников проникновенным взглядом в стильной фотосессии

Джамала, которая ранее поделилась трогательной историей о колыбельной для сына, продолжает гастрольный тур “10” по Украине. Конечно же, украинская исполнительница спешит поделиться с поклонниками эмоциями от каждого выступления. А также показать свои яркие сценические наряды. Кстати, Джамала неоднократно отмечала, что зачастую наряды на свои концерт отшвает специально под заказ у украинских дизайнеров. Так что каждый ее наряд - “уникальная история”.

На этот раз на своей страничке в сети instagram Джамала показала серию фото из концерта в Николаеве. При этом на снимках певица позирует в эффектном брючном костюме их блестящего серебряного люрекса. Рукава объемного жакета дополнительно декорированы длинной бахромой, что со сцены смотрится особенно эффектно. Образ довершает черные топ, покрытый блестящими камешками. На ножках - массивные ботинки на устойчивом каблуке и платформе. Волосы исполнительницы распущены и завиты в крупные локоны. Макияж, как обычно, сделан с акцентом на глаза - с жирными черными стрелками. На фото “зрителя” Джамала сопровождает проникновенным взглядом.

Стильная Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Также певица оставила отзыв по поводу прошедшего в Николаеве концерта:

“Миколаїв, я говорила, що ти для мене особливе місто? А знаєш чому? Просто в моє життя ти привів дуже хороших друзів і талановитий людей. Це і мої співачки, з якими співаю вже 6 років, і поетеса Вікторія Платова, з якою творимо вже 7 років. Ти у мене асоціюєшся тільки з такими світлими і талановитими людьми! Дякую за теплий прийом! За посмішки дітей, квіти й обійми! P.S. Цей радянський шик в гримерці надихнув нас на п'ятихвилинне фотохизування”, - пишет Джамала.

Стильная Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Поклонники исполнительницы поспешили засыпать ее восторженными комментариями:

“Концерт супер!!!! Ооочень благодарна за позитив!!!!! Ждём с нетерпением следующего раза”

“Фоточки агоньчик”

“До чего ж ты прекрасна, Джа! И мне всю неделю снятся твои концерты”

“Яка Ти, Джа, Красуня!!!”

“Спасибо, концерт был бомба! Ты лучшая!”

“И для меня Николаев особенный город: я там родилась) Каждый раз приезжая туда чувствую эмоциональное насыщение”

“Спасибо за эмоции, которые Вы подарили на концерте в Николаеве! Неперевершено”

“Яка чудова зачіска! Вам дуже гарно так”

Скриншот комментариев: instagram.com/jamalajaaa

Напомним, Джамала растрогала сеть нежными фото с мужем и сыном. Счастливое семейство с удовольствием позировали на атмосферных осенних кадрах.