Срібний птах: Джамала полонила шанувальників проникливим поглядом в стильній фотосесії

Джамала, яка раніше поділилася зворушливою історією про колискову для сина, продовжує гастрольний тур "10" по Україні. Звичайно ж, українська виконавиця поспішає поділитися з шанувальниками емоціями від кожного виступу. А також показати свої яскраві сценічні вбрання. До речі, Джамала неодноразово зазначала, що найчастіше наряди на свої концерт шиє спеціально під замовлення в українських дизайнерів. Так що кожне її вбрання - "унікальна історія".

На цей раз на своїй сторінці в мережі instagram Джамала показала серію фото з концерту в Миколаєві. При цьому на знімках співачка позує в ефектному брючному костюмі їх блискучого срібного люрексу. Рукава об'ємного жакета додатково декоровані довгою бахромою, що зі сцени виглядає особливо ефектно. Довершує образ чорний топ, покритий блискучими камінчиками. На ніжках - масивні черевики на стійкому каблуці і платформі. Волосся виконавиці розпущені і завите у великі локони. Макіяж, як правило, зроблений з акцентом на очі - з жирними чорними стрілками. На фото "глядача" Джамала супроводжує проникливим поглядом.

Стильна Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Також співачка залишила відгук з приводу концерту у Миколаєві:

“Миколаїв, я говорила, що ти для мене особливе місто? А знаєш чому? Просто в моє життя ти привів дуже хороших друзів і талановитий людей. Це і мої співачки, з якими співаю вже 6 років, і поетеса Вікторія Платова, з якою творимо вже 7 років. Ти у мене асоціюєшся тільки з такими світлими і талановитими людьми! Дякую за теплий прийом! За посмішки дітей, квіти й обійми! P.S. Цей радянський шик в гримерці надихнув нас на п'ятихвилинне фотохизування", - пише Джамала.

Стильна Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Шанувальники виконавиці поспішили засипати її захопленими коментарями:

“Концерт супер!!!! Дуууже вдячна за позитив!!!!! Чекаємо з нетерпінням наступного разу"

"Фоточки агоньчик"

“До чого ж ти прекрасна, Джа! І мені весь тиждень сняться твої концерти"

"Яка Ти, Джа, Красуня!!!"

“Спасибі, концерт був бомба! Ти найкраща!"

"І для мене особливе місто Миколаїв: я там народилася) щоразу приїжджаючи туди відчуваю емоційне насичення"

“Спасибі за емоції, які Ви подарували на концерті в Миколаєві! Неперевершено"

“Яка чудова зачіска! Вам дуже гарно так"

Скріншот коментарів: instagram.com/jamalajaaa

Нагадаємо, Джамала зворушила мережу ніжними фото з чоловіком і сином. Щасливе сімейство з задоволенням позували на атмосферних осінніх кадрах.