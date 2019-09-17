В сріблястому міні: Кім Кардашьян захопила апетитною фігурою у відвертому вбранні

Кім Кардашьян (фото: instagram.com/ayeimcain)

Зірка підкорює мережу стильними нарядами

Кім Кардашьян обожнює здійснювати світські виходи, найчастіше в досить відвертому вбранні. Кілька годин тому вона показала один з таких образів. Зірка соцмереж і бізнесвумен вирушила на захід в ефектному міні сріблястого кольору з чорним мереживом по краю від Versace, а також чорній блузі з великим декольте.

На ногах у неї красувалися прозорі босоніжки-в'єтнамки на високій шпильці. Завершували образ високий кінський хвіст і яскравий виразний макіяж. У такому вигляді зірка з'явилася в Нью-Йорку. Фото вона опублікувала в мікроблозі і тут же отримала масу захоплених коментарів і компліментів, включаючи "чудова", "неповторна", "неповторна"...

Новий образ Кім (фото: instagram.com/ayeimcain)

Також нещодавно Кім продемонструвала ще один ефектний образ. Вона відвідала премію Creative Arts Emmys 2019 – нагороду вручають за досягнення в телеіндустрії. На червоній доріжці знаменитість блищала в стильному чорному оксамитовому платті на одне плече. Досить скромне за мірками знаменитих сестер вбрання виглядало, тим не менш, дуже стильно. Сукня підкреслила знамениті вигини, тонку талію і жіночні форми красуні. Доповнили лук босоніжки з тонкими ремінцями, виразний макіяж від одного з найулюбленіших візажистів Кардашьян – Мері Філіппс (вона створює безліч образів інста-діви) – і висока зачіска.

Кім Creative Arts Emmys 2019 (фото: instagram.com/maryphillips)

Крім світських виходів Кім намагається приділити багато часу своїм проектам та брендам. Вона піарить колекцію продуктів для вирівнювання тону шкіри тіла з нової лінійки KKW Beauty. Щоб продемонструвати їх відмінну роботу, зірка опублікувала коротке відео, де показує, як під шаром тонального засобу на очах зникають дрібні нерівності і "недоліки" шкіри. А в сторіз Кім додала кілька кадрів з новою колекцією стягуючої білизни.