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Сексуальный ковбой: Джиджи Хадид украсила майский выпуск чешского Vogue

Lite » Мода 10.04.2019 - 13:47
Сексуальный ковбой: Джиджи Хадид украсила майский выпуск чешского Vogue
Джиджи Хадид (фото: instagram.com/gigihadid)
Ольга Турчаникова
Журналист LITE

Супермодель украсила 3 обложки нового выпуска

23-летняя американская супермодель украсила очередную глянцевую обложку – в этот раз она снялась для Vogue, Чехия. В лучших традициях глянцевых изданий, Vogue представил 3 майских обложки. Снимала их датская модель и фотограф Хелена Кристенсен. А в организации съемки журнал благодарит еще одну чешскую супермодель – Еву Герцигову.

На первой Джиджи примерила пиджак итальянского бренда Bottega Veneta, сверху на который надела оранжевое пальто бельгийской марки Dries Van Noten. Она получилась по-настоящему весенней, красочной и природной. Образ Джиджи дополнил естественный макияж, волосы трепает ветер, а в руках она держит охапку ярких цветов.

Джиджи Хадид

На второй обложке Джиджи  предстала в стиле вестернов. "Современная девушка-ковбой, снятая современной подругой Хеленой Кристенсен", – написали на официальной странице Vogue. На ней надеты рубашка от Ivana Mentlova, пальто и брюки от итальянского бренда Agnona, а также шляпа от чешского бренда Tonak. Завершают образ 2 свободных хвоста и тот же неброский макияж.

Джиджи Хадид

Третья обложка, весьма атмосферная, выйдет ограниченным тиражом – на ней Хадид повернута в профиль. Одета она в купальнике от Stærk&Christensen (проект Хелены Кристенсен и художника и дизайнера Камиллы Стерк), вязаных рукавах-перчатках от итальянского бренда Calzedonia. Обожка вышла необычной, слегка размытой, снятой в духе студии Stærk&Christensen.

Сексуальный ковбой: Джиджи Хадид украсила майский выпуск чешского Vogue

Джиджи осталась невероятно вдохновленной от участия в этой съемке. Все три обложки нового номера, который выйдет уже 11 апреля, она запостила у себя в аккаунте и написала: "Дома с Хеленой для @vogueczechoslovia. Ферма настолько особенная для меня, и то, как Хелена Кристенсен подошла к съемкам, это очень много значит длят меня. Настоящая честь для меня – называть тебя моим другом, создать это вместе было мечтой! Так рада вскоре поделиться полной версией этой кавер-стори! Сделано в США! :)", – написала Джиджи на своей странице в Instagram.

Напомним, Джиджи и Белла Хадид также посетили свадьбу именитого Марка Джейкобса

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