Секреты стиля Эшли Байден - модницы, активистки и "первой дочери" США: эксклюзивные фото

Эшли Байден с отцом (фото: коллаж РБК-Украина)

Эшли Байден - единственная дочь Джо Байдена с Джилл Байден - не любит публичности. Девушка привыкла держать личную жизнь подальше от посторонних глаз. Примерно так же обстоят дела с карьерой. В юности она выбрала свой путь социального работника, активно занимаясь многочисленными проектами и благотворительностью и не стремясь рассказать об этом всему миру. Со временем предприимчивая дочь нового президента США сумела соединить их с еще одной своей страстью - модой.

Эшли Байдкен с родителями (фото: Getty Images)

В 2017-м году Эшли основала свою собственную линию одежды Livelihood, которая помогает собирать средства для общественных программ. По словам наследницы Джо Байдена, она придумала бренд с главной целью - помочь бороться с неравенством доходов и расовым неравенством в Соединенных Штатах. Десять процентов от продаж продукции бренда перечисляются в фонд социальных организациям. Но судя по хотя и редким, но весьма эффектным входам дочери Джо Байдена, Эшли явно хотела выразить своим брендом любовь к стильным вещам.

"Первая дочь" США обожает держаться в тени, но делает это эффектно (фото: Getty Images)

Эшли, которая во всем поддерживает отца, часто сопровождает его на мероприятиях. При этом девушка одевается просто и элегантно, не перетягивая на себя внимание. Она любит вещи темных оттенков, строгие костюмы и классические пальто. Но в то же время она не упускает возможности надеть женственное платье, подчеркивающее стройную фигуру или наряд в молодежном или кэжуал-стиле. Судя по прическе (Эшли носит свой оттенок и не делает особых укладок), а также минимальному макияжу, девушка явно следует тренду на натуральность. Любуемся самыми удачными выходами "первой дочери" США.

Эшли на различных мероприятиях (фото: скрин ashley_bidenn)

Ранее мы писали о том, как менялся стиль первой леди США Джилл Байден.