Как менялся стиль Джилл Байден: от учительницы до первой леди

Джилл Байден и ее стиль (фото: коллаж РБК-Украина)

Стоило Джилл Байден вступить в права первой леди, как ее стиль стали главным предметом обсуждения светских и модных порталов. Что не удивительно: новый статус обязывает к умению одеваться и подавать пример элегантности и хорошего вкуса. Разбираемся, как справляется с этим заданием Джилл и чем ее образ отличается от предшественниц.

"Преподаватель на протяжении всей жизни", как сама Байден называет себя, знает толк в беспроигрышных нарядах. 69-летняя Джилл Байден привыкла сопровождать мужа на различных мероприятиях в статусе второй леди, а потому имеет представление о главных правилах составления подобных образов. Тем не менее, чаще всего она не стремится сделать их поводом для обсуждения, отдавая предпочтение классике, утонченным женственным силуэтам или нарядам в деловом стиле.

Джилл Байден любит классику (фото: instagram.com/drbiden)

В отличие от своей предшественницы, на новом посту Джилл Байден явно не намерена демонстрировать дорогостоящие бренды и вычурные аксессуары. Основой ее гардероба всегда были лаконичные платья, брючные костюмы, любимые всеми американками джинсы, туфли и джемперы. Тем не менее, в гардеробе первой леди есть место также и сапогам-чулкам, обтягивающим платьям и смелым образам, буквально кричащим о ее позиции. Пример такого наряда - выход Джилл в зеленом платье и пиджаке с надписью Love, который она надела в Филадельфии в 2019-м году.

Но и поэкспериментировать не против (фото: instagram.com/drbiden)

Жена президента любит экспериментировать с яркими цветами и принтами. А ее умение отлично комбинировать образы с защитной маской, которая стала необходимым элементом лука, уже оценили все модные критики. Ни один образ первой леди не обходится без аксессуаров: она обожает украшения, платки, очки… А из обуви Джилл предпочитает как утонченные лодочки, так и модные ботинки на грубой подошве.

Вполне возможно, что стиль Джилл Байден со временем может стать более гламурным, но соперничать с Меланией Трапм в этом вопросе она явно не намерена.

Напомним, на инаугурации президента своим стилем впечатлила Дженнифер Лопес.