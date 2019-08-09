Счастливые и влюбленные: Хайди Клум и Том Каулитц наслаждаются медовым месяцем в Италии

Хайди Клум и Том Каулитц, которые наконец официально стали мужем и женой, наслаждаются отдыхом в Италии. И судя по микроблогу знаменитой красавицы, время они проводят просто замечательно! Хайди ежечасно постит все новые кадры с любимым мужем, а также ролики их счастливого медового месяца. Так, несколько часов назад модель показала, как они катаются на скутере. Затем добавила видео, где они спускаются с горки, держась за руки. "Что за день! Спасибо!", – написала Клум восторженно.

Хайди и Том счастливы и не могут скрывать это (фото: instagram.com/heidiklum)

К слову, их веселье немного омрачили полицейские, которые заставили пару заплатить штраф в 6 тысяч евро. Дело в том, что 46-летняя супермодель и 29-летний музыкант после свадьбы, 5 августа, купались не где-нибудь, а в водах Голубого грота, что строго запрещено.

Интересно, что в прошлом году Хайди и Том решили позволить себе такую же вольность, но тогда избежали наказания. Но в этот раз, даже несмотря на романтическую обстановку, их обязали выплатить всю сумму. Но похоже, это обстоятельство никак не повлияло на веселье молодоженов.

Том и Хайди поженились еще 3 августа (фото: instagram.com/heidiklum)

Также Хайди поделилась трогательным рисунком, который ей преподнесли в подарок дети: 15-летняя Хелен, 13-летний Генри, 12-летний Йохан и 9-летняя Лу. На нем изображена роскошная яхта Christina O., на которой красуются молодожены в окружении гостей.

Картинка от детей Хайди (фото: instagram.com/heidiklum)

Юные художники постарались прорисовать массу деталей, чтобы картинка получилась максимально счастливой и красочной. Здесь есть и голубое море, и разноцветные рыбки, и яркое солнце, и гирлянцы. "День нашей свадьбы . Совместная живопись Лени и Генри, Йохана и Лу", – написала Клум под постом.

Хайди и Том веселятся (видео: instagram.com/heidiklum)

Конечно же, фолловеры, которых у звезды уже 6,5 миллионов, оценили такой романтический пост. Они засыпали Хайди сердечками, написав, как это мило и трогательно. Интересно, что дети Хайди отлично ладят с 29-летним Томом, во всем ее поддерживая и принимая ее выбор.