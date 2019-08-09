Щасливі і закохані: Хайді Клум і Том Каулітц насолоджуються медовим місяцем в Італії

Хайді Клум і Том Каулітц, що нарешті офіційно стали чоловіком і дружиною, насолоджуються відпочинком в Італії. І судячи з мікроблогу знаменитої красуні, час вони проводять просто чудово! Хайді щогодини постить все нові кадри з коханим чоловіком, а також ролики їх щасливого медового місяця. Так, кілька годин тому модель показала, як вони катаються на скутері. Потім додала відео, де вони спускаються з гірки, тримаючись за руки. "Що за день! Спасибі!" – написала Клум захоплено.

Хайді і Тому щасливі і не можуть приховувати це (фото: instagram.com/heidiklum)

До речі, їх веселощі трохи затьмарили поліцейські, які змусили пару заплатити штраф у 6 тисяч євро. Справа в тому, що 46-річна супермодель і 29-річний музикант після весілля, 5 серпня, купалися не де-небудь, а у водах Блакитного гроту, що суворо заборонено.

Цікаво, що минулого року Хайді і Тому вирішили дозволити собі таку вільність, але тоді уникли покарання. Але в цей раз, навіть незважаючи на романтичну обстановку, їх зобов'язали виплатити всю суму. Втім, схоже, ця обставина ніяк не вплинула на настрій молодят.

Тому і Хайді одружилися ще 3 серпня (фото: instagram.com/heidiklum)

Також Хайді поділилася зворушливим малюнком, який їй піднесли в подарунок діти: 15-річна Хелен, 13-річний Генрі, 12-річний Йохан і 9-річна Лу. На ньому зображена розкішна яхта Christina O., на якій красуються молодята в оточенні гостей.

Картинка від дітей Хайді (фото: instagram.com/heidiklum)

Юні художники постаралися промальовувати масу деталей, щоб картинка вийшла максимально щасливою і барвистою. Тут є і блакитне море, і різнокольорові рибки, і яскраве сонце, і гірлянди. "День нашого весілля . Спільна живопис Ліні і Генрі, Йохана і Лу", – написала Клум під постом.

Хайді і Тому веселяться (відео: instagram.com/heidiklum)

Звичайно ж, фолловери, яких у зірки вже 6,5 мільйонів, оцінили такий романтичний пост. Вони засипали Хайді сердечками, написавши, як це мило і зворушливо. Цікаво, що діти Хайді відмінно ладнають з 29-річним Томом, у всьому її підтримуючи її вибір.