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Щаслива і сяюча: Наталія Водянова захопила природною красою

Lite » Мода 13.05.2019 - 13:55
Щаслива і сяюча: Наталія Водянова захопила природною красою
Наталя Водянова (фото:instagram.com/natasupernova)
Ольга Турчанікова
Журналіст LITE

Супермодель зворушливо привітала всіх мам

Наталя Водянова, як мати 5-х дітей, не могла залишити без уваги День матері, який 12 травня святкував весь світ. Але 37-річна супермодель вирішила не постити фото з дітьми, яких і без того в неї на сторінці маса. Вона підійшла до цього питання оригінально, опублікувавши знімок з милою подушкою, де схематично намальовані її діти і написані їхні імена: Лукас, Нева, Віктор, Макисм і Роман.

"Хай подушка каже!", – написала зірка, додавши також хештег "щасливого Дня матері".

Щаслива і сяюча: Наталія Водянова захопила природною красою
Наталя Водянова незвичайним чином привітала всіх мам (фото: instagram.com/natasupernova)

Виглядає Наталя, як завжди, щасливою і натхненною. На знаменитій красуні надітий яскравою-синій брючний костюм, який підкреслив блакить її очей і свіжість обличчя. Варто відзначити, 37-річна красуня ніколи не приховувала секретів краси і охоче показує свою б'юті-рутину.

Прихильники залишилися в захваті від фото і поспішили висловити свої думки в коментарях: "Справжня леді і мама 5-х! Надихаюся Вами!", "Кумедний і дуже душевненький малюнок на подушці! Клас!", "Яка ідея! Я таку ж змайстрував"...

Також вони не упустили нагоди зробити Наталії комплімент з приводу нев'янучої краси і природності.

  • "Яка ви завжди дуже природна, без нарощених вій, волосся – дуже мила"
  • "Яка все-таки красива, Наташа! Дивовижна неповторна жінка".
  • Ви прекрасні"
  • "Красуня зовні – краса всередині!"
  • "Ви дивовижна"
  • "Кожен раз милуюся Вашими фото, захоплююся Вами"
  • "Нереальна Жінка і Мама!"
  • "Яка красуня! Блиск в очах щастя!"...

Щаслива і сяюча: Наталія Водянова захопила природною красоюНаталія Водянова і Антуан Арно в Нью-Йорку (фото: instagram.com/natasupernova)

До речі, нещодавно Водянова разом зі своїм коханим і батьком Максима і Романа – французьким мільйонером Антуаном Арно відвідала Нью-Йорк. На одному з фото, незважаючи на об'ємний светр, шанувальники зуміли розглянути кругленький животик і тут же запідозрили Наталю у 6-й вагітності.

Сама Водянова ніяк не коментує такі чутки. Зараз вона зосереджена на черговому благодійному проекті і роботі свого фонду "Оголені серця". Втім, активна соціальна діяльність ніколи не заважала філантропу і досі однієї з найпопулярніших моделей у світі приділяти час сім'ї і дітям. Так, нещодавно вона влаштувала рідним канікули на півдні Франції.

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Новини України день материмодельНаталія Водянова
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