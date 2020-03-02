Как быть самой "стильной": вредные советы от модного эксперта

Интересуетесь модными трендами и уже подбираете обновки для весеннего гардероба? Постарайтесь избежать некоторых популярных ошибок, которые нередко допускают девушки, желающие быть самыми стильными. Стилист-блогер Екатерина Соколовская, которая ранее назвала главные тренды весны 2020, на этот раз решила пойти от обратного и на своей странице в Instagram поделилась забавными шутливыми рекомендациями.

"Я подготовила для вас несколько вредных советов, которые точно поднимут вам настроение и моментально испортят фигуру", - с юмором отметила модный эксперт.

Итак, советуем прочитать ее советы, чтобы знать, как делать НЕ надо:

Игнорируйте тренды и носите то, что было актуально в 2007

Не зная свой тип фигуры, надевайте вещи, которые носят другие. Так же модно!

Иллюстративное фото (unsplash.com)

Обтягивайте широкие бёдра джинсами скини. И, конечно, поверх натяните облегающий свитер.

Иллюстративное фото (instagram.com/open_your_style)

Напомним, певица Санта Димопулос назвала модные тренды сезона весна-лето 2020. Она отметила такие тенденции, как тотал деним, кружево, красный цвет и глубокие вырезы в одежде.

"Мы привыкли, что кружево – это скорее деталь нижнего белья, но теперь его можно использовать и в повседневных образах. Считаю это ни чуть не вульгарным, а напротив – в меру сексуально", - отметила артистка.