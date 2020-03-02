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Как быть самой "стильной": вредные советы от модного эксперта

Lite » Мода 02.03.2020 - 17:32
Как быть самой "стильной": вредные советы от модного эксперта
Иллюстративное фото (pexels.com)

Прочитайте эти советы и сделайте наоборот

Интересуетесь модными трендами и уже подбираете обновки для весеннего гардероба? Постарайтесь избежать некоторых популярных ошибок, которые нередко допускают девушки, желающие быть самыми стильными. Стилист-блогер Екатерина Соколовская, которая ранее назвала главные тренды весны 2020, на этот раз решила пойти от обратного и на своей странице в Instagram поделилась забавными шутливыми рекомендациями.

"Я подготовила для вас несколько вредных советов, которые точно поднимут вам настроение и моментально испортят фигуру", - с юмором отметила модный эксперт.

Итак, советуем прочитать ее советы, чтобы знать, как делать НЕ надо:

Игнорируйте тренды и носите то, что было актуально в 2007

Не зная свой тип фигуры, надевайте вещи, которые носят другие. Так же модно!

Как быть самой &quot;стильной&quot;: вредные советы от модного эксперта

Иллюстративное фото (unsplash.com)

Обтягивайте широкие бёдра джинсами скини. И, конечно, поверх натяните облегающий свитер.

Как быть самой &quot;стильной&quot;: вредные советы от модного экспертаКак быть самой &quot;стильной&quot;: вредные советы от модного экспертаКак быть самой &quot;стильной&quot;: вредные советы от модного эксперта

Иллюстративное фото (instagram.com/open_your_style)

Напомним, певица Санта Димопулос назвала модные тренды сезона весна-лето 2020. Она отметила такие тенденции, как тотал деним, кружево, красный цвет и глубокие вырезы в одежде.

"Мы привыкли, что кружево – это скорее деталь нижнего белья, но теперь его можно использовать и в повседневных образах. Считаю это ни чуть не вульгарным, а напротив – в меру сексуально", - отметила артистка.

Будь стильной: Санта Димопулос назвала модные тренды сезона весна-лето 2020 Хиппи VS Бизнес-леди: 14 модных трендов весны 2020 от украинских дизайнеров
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