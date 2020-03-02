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Як бути "найстильнішою": шкідливі поради від модного експерта

Lite » Мода 02.03.2020 - 17:32
Як бути "найстильнішою": шкідливі поради від модного експерта
Ілюстративне фото (pexels.com)

Прочитайте ці поради і зробіть навпаки

Цікавитеся модними трендами і вже підбираєте обновки для весняного гардероба? Постарайтеся уникнути деяких популярних помилок, які нерідко допускають дівчата, що бажають бути найстильнішими. Стиліст-блогер Катерина Соколовська, яка раніше назвала головні тренди весни 2020, на цей раз вирішила піти від зворотного і на своїй сторінці в Instagram поділилася смішними жартівливими рекомендаціями.

"Я підготувала для вас декілька шкідливих порад, які точно піднімуть вам настрій і моментально зіпсують фігуру", - з гумором зазначила модний експерт.

Отже, радимо прочитати її поради, щоб знати, як робити НЕ треба:

Ігноруйте тренди і носіть те, що було актуально в 2007.

Не знаючи свій тип фігури, надягайте речі, які носять інші. Так же модно!

Як бути &quot;найстильнішою&quot;: шкідливі поради від модного експерта

Ілюстративне фото (unsplash.com)

Обтягуйте широкі стегна джинсами скіні. І, звичайно, поверх натягніть облягаючий светр.

Як бути &quot;найстильнішою&quot;: шкідливі поради від модного експертаЯк бути &quot;найстильнішою&quot;: шкідливі поради від модного експертаЯк бути &quot;найстильнішою&quot;: шкідливі поради від модного експерта

Ілюстративне фото (instagram.com/open_your_style)

Нагадаємо, співачка Санта Дімопулос назвала модні тренди сезону весна-літо 2020. Вона зазначила такі тенденції, як тотал денім, мереживо, червоний колір і глибокі вирізи в одязі.

"Ми звикли, що мереживо – це скоріше деталь нижньої білизни, але тепер його можна використовувати і в повсякденних образах. Вважаю це ні трохи не вульгарним, а навпаки – в міру сексуально", - зазначила артистка.

Будь стильною: Санта Дімопулос назвала модні тренди сезону весна-літо 2020 Хіпі VS Бізнес-леді: 14 модних трендів весни 2020 від українських дизайнерів
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