"Самая стильная": Джамала впечатлила эффектными нарядами в Одессе

С 12 по 20 июля в Одессе проходит знаменитый кинофестиваль, куда отправилось много украинских знаменитостей, чтобы выгулять новые наряды на красной дорожке и насладиться новинками киноиндустрии. В их числе оказалась и певица Джамала, которая также выступила на торжественном открытии события.

При этом артистка успела сменить несколько ярких и эффектных образов. Свой выбор нарядов она показала на своей странице в Instagram. Так, Джамала примерила воздушный нежно-розовый наряд, который можно разглядеть только до пояса.

Фото: Джамала на Одесском кинофестивале 2019 (instagram.com/jamalajaaa)

Также исполнительница блистала в ярко-розовом брючном комбинезоне, украшенном нашитыми цветами в тон. Этот образ она дополнила серебристыми босоножками на высоком каблуке.

Фото: Джамала на Одесском кинофестивале 2019 (instagram.com/jamalajaaa)

"Привітала з відкриттям, як кажуть, від душі. Змінити 3 сукні за вечір – не проблема! Виконати зі своєю неймовірною командою в спеціально підготованому перформансі 4 пісні – з задоволенням! Маючи нагоду, ще раз хочу привітати Одеський міжнародний кінофестиваль з відкриттям та ювілеєм! Люблю вас!" - отметила артистка.

Самым ярким стал третий образ - платье в пол, сшитое из кусочков ткани розового, желтого и бежевого цветов, словно кольчуга. Эффектный наряд Джамала подчеркнула желтыми босоножками и нежным макияжем.

Фото: Джамала на Одесском кинофестивале 2019 (instagram.com/jamalajaaa)

"Ми вже давні друзі з Одеським міжнародним кінофестивалем і разом пройшли довгий шлях. За цей час мені вдалося побувати на цій події, як глядачці, так і актрисі. Саме на фестивалі відбулася прем’єра фільму "Поводир", де я зіграла головну жіночу роль. Безмежно люблю кіно та #омкф, бажаю йому творчих перемог і злетів! А собі і далі залишатись по обидва боки екрану. Вітаю з ювілеєм!" - прокомментировала знаменитость.

Фото: Джамала на Одесском кинофестивале 2019 (instagram.com/jamalajaaa)

Подписчики остались в восторге от нарядов своей любимицы и заявили, что она была там самой стильной. А "лоскутное" платье они назвали настоящей бомбой.

Сусана, дуже гарне плаття! І взагалі you are the best!

Сукня боооомба

Вы были самой красивой на дорожке!! Безумно рада что видела вас

Чудова сукня

Вообще богиня! Светишься изнутри

Неповторна і вишукана сукня... Як ви.

Просто неймовірна

Самая стильная!!!

О а с чего платье

Яка сукня!

Очень крутое платье

Така гарна і платтячко дуже

Скриншот комментариев (instagram.com/jamalajaaa)

Скриншот поста (instagram.com/jamalajaaa)

Напомним, Джамала вызвала восторг в сети "солнечным" появлением в красочном образе. Певица выступила на музыкальном фестивале Atlas Weekend 2019 в Киеве.

Ранее Джамала растрогала семейной фотосессией в лавандовом поле. Певица показала фанам очень яркие и душевные фото с мужем и сыночком.

Также стильная Джамала поразила ярким образом на Голос. Діти.