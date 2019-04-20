Сама элегантность: Катя Осадчая восхитила стильным total black образом на украинской кинопремии

Популярная телеведущая Катя Осадчая не сидит на месте - ведь нужно успеть посетить все важные и интересные культурные события, а к каждому из них еще и подобрать стильный и модный образ. Именитая ведущая "Світського життя" даже пожаловалась недавно, что ее жизнь напоминает настоящий марафон. Однако останавливаться она не собирается и на днях посетила национальную украинскую кинопремию Золота дзиґа 2019.

Теледива пообщалась со многими гостями и участниками церемонии, и конечно же, покрасовалась на красной дорожке. Для выхода в свет Катя выбрала элегантный и эффектный total black look - облегающее черное платье в пол с необычным круглым вырезом в районе декольте. Ткань наряда на свету искрилась и переливалась, а также становилась полупрозрачной, что можно заметить на некоторых фото.

Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

Стильный образ Осадчая дополнила чокером на шее и ободком с камушками на голове, а также черными босоножками на каблуке. Красивый макияж и стильная укладка завершили идеальный вечерний "лук" ведущей.

Фото: Катя Осадчая на кинопремии Золота дзиґа 2019 (instagram.com/svitsketv)

Подписчики звезды по достоинству оценили ее стильный наряд и поделились своими впечатлениями в комментариях.

"Екатерина, Вы как черный лебедь. Такая же прекрасная, утонченная и настоящая"

"Очень нравится"

"Всегда безупречна"

"Як завжди неперевершена)"

Не осталась в стороне и знаменитая певица Тина Кароль, которая тоже восхитилась внешним видом Осадчей.

"Wow! Красуня яка!" - написала артистка.

Фото: Катя Осадчая на кинопремии Золота дзиґа 2019 (instagram.com/svitsketv)

Напомним, ранее Катя Осадчая посетила церемонию награждения музыкальной премии "Золотая Жар-птица", где показала очередной роскошный образ. Так, перед камерами телеведущая появилась в оригинальном платье-пиджаке от украинского дизайнера Эльвиры Гасановой. Облегающее сверкающее платье выгодно подчеркнуло фигуру Осадчей.

К слову, элегантная Катя Осадчая сверкнула ножками на конкурсе "Миссис Украина 2019".