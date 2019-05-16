Розовый в тренде: Джиджи Хадид показывает, как носить брючный костюм

Джиджи Хадид часто принимает участие в фотосессиях для модных журналов и для новых кампаний известных брендов. Так, одна из недавних ее работ – масса необычных образов для Burberry, а также для дома Prada – лицом этого бренда девушка является уже давно. Так что стильные образы на ее странице – частый контент, который обожают все ее фолловеры.

Джиджи Хадид в новой рекламной кампании для Burberry (фото: instagram.com/gigihadid)

Несколько часов назад она поделилась с подписчиками серией фото в стильном брючном костюме розового цвета. К слову, нечто похожее недавно примерила и Роузи Хантингтон-Уайтли. Так что наряд явно в тренде!

24-летняя супермодель демонстрирует любовь к розовому (фото: instagram.com/gigihadid)

Фото были сделаны перед Met Gala 2019 – 24-летняя красотка позирует в широких брюках и пиджаке оверсайз, кроп-топе кремового оттенка. Дополняют образ солнцезащитные очки в яркой оправе на длинной цепочке и пушистые комнатные тапочки. Девушка явно веселилась перед ответственным выходом на красную дорожку: она позирует с огромной сумкой светло-коричневого оттенка от Michael Kors и с розой. А на одном фото показала часть своего роскошного образа Met Gala – руку в перчатке с камнями. Напомним, на Бал Института костюма старшая Хадиди надела серебристый комбинезон от Michael Kors.

Джижи Хадид на Балу Института костюма (фото: instagram.com/gigihadid)

Тем не менее, поклонники оценили чувство стиля (и юмора) звезды.

"Эти пушистые тапочки – это все"

"Дааа, эта сумка"

"Милый"

"Похоже, эта сумка может перенести вас в Нарнию"

"Королева"

"Розовый – твой цвет"

"О боже, эта сумка"

"Какая красивая"

"Вторая картинка. Тебе нужна эта МК сумка! Вы знаете, для ваших однодневных поездок, и все такое"

"Вторая картинка – ты собираешься приехать ко мне"

"Черт, это так великолепно"

"Люблю этот жакет"

"Великолепна"

"Люблю тебя очень сильно"

"Девушка мечты"

Сестры Хадид на дне рождения Джиджи (фото: instagram.com/gigihadid)

Нужно отметить, что младшая сестра Джиджи – Белла – намного чаще публикует фото в своем аккаунте. И они носят совершенно другой характер. Так, 22-летняя модель обожает выставлять напоказ свою сексуальность, что демонстрируют и ее откровенные образы для различных кампаний. В то время как проекты Джиджи чаще всего созданы в духе высокой моды.