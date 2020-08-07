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В розовом костюме с бантом: Иванка Трамп подчеркнула стройную фигуру стильным нарядом

Пятница 07 августа 2020 21:29
В розовом костюме с бантом: Иванка Трамп подчеркнула стройную фигуру стильным нарядом
Дональд и Иванка Трамп (фото: instagram.com/ivankatrump)

Ставка на романтику

Иванка Трамп старательно выполняет обязанности советника президента, помогая отцу победить в новых выборах. А потому посещения Белого дома теперь у нее на постоянной основе. А значит, и стильные образы для выхода в свет. Новый лук она представила в своем блоге всего несколько часов назад.

В розовом костюме с бантом: Иванка Трамп подчеркнула стройную фигуру стильным нарядомИванка в стильном образе (фото: instagram.com/ivankatrump)

Для собрания она подобрала аутфит весьма смелый, с романтическим уклоном. На публике Иванка появилась в очередном роскошном наряде: костюме бледно-розового оттенка от Markarian, который составили широкие брюки с контрастной бордовой стрелкой, а тажке пиджак с запахом и необычным бархатным поясом в виде банта. Лук дополнили телесного оттенка лодочки на шпильке. Волосы Трапм уложили на прямой пробор, слегка их завив. Макияж сделали в нежных тонах. Выглядела Иванка невероятно женственно и стильно. В качестве аксессуаров она выбрала сумку молочного оттенка и тканевую маску с цветами. Стоит отметить, что в этом наряде дочь Дональда Трампа уже появлялась.

В розовом костюме с бантом: Иванка Трамп подчеркнула стройную фигуру стильным нарядом

Иванка обожает розовый (фото: instagram.com/ivankatrump)

Пользователи сети высоко оценили образ, засыпав страницу Иванки приятными комментариями. Напомним, наследница президента любит выделяться эффектными образами, как и ее мачеха – первая леди США, Мелания Трамп, которая привыкла восхищать мир своими луками.

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Новости Украины Дональд ТрампМелания ТрампИванка Трамп
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