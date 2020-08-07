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В рожевому костюмі з бантом: Іванка Трамп підкреслила струнку фігуру стильним вбранням

П'ятниця 07 серпня 2020 21:29
В рожевому костюмі з бантом: Іванка Трамп підкреслила струнку фігуру стильним вбранням
Дональд і Іванка Трамп (фото: instagram.com/ivankatrump)

Ставка на романтику

Іванка Трамп старанно виконує обов'язки радника президента, допомагаючи батькові перемогти в нових виборах. А тому відвідування Білого дому тепер у неї на постійній основі. А значить, і стильні образи для виходу в світ. Новий лук вона представила в своєму блозі всього кілька годин тому.

В рожевому костюмі з бантом: Іванка Трамп підкреслила струнку фігуру стильним вбраннямІванка в стильному образі (фото: instagram.com/ivankatrump)

Для зборів вона підібрала аутфіт вельми сміливий, з романтичним ухилом. На публіці Іванка з'явилася в черговому розкішному вбранні: костюмі блідо-рожевого відтінку від Markarian, який склали широкі штани з контрастною бордовою стрілкою, а тажке піджак з запахом і незвичайним оксамитовим поясом у вигляді банта. Лук доповнили тілесного відтінку човники на шпильці. Волосся Трапм поклали на прямий проділ, злегка їх завивши. Макіяж зробили в ніжних тонах. Виглядала Іванка неймовірно жіночно і стильно. В якості аксесуарів вона вибрала сумку молочного відтінку і тканинну маску з квітами. Варто відзначити, що в цьому вбранні дочка Дональда Трампа вже з'являлася.

В рожевому костюмі з бантом: Іванка Трамп підкреслила струнку фігуру стильним вбранням
Іванка обожнює рожевий (фото: instagram.com/ivankatrump)

Користувачі мережі високо оцінили образ, засипавши сторінку Іванки приємними коментарями. Нагадаємо, спадкоємиця президента любить виділятися ефектними образами, як і її мачуха - перша леді США, Меланія Трамп, яка звикла захоплювати світ своїми луками.

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