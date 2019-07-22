Роскошный бриллиант: Вера Брежнева покорила ультра блестящим образом в кроп-топе

Вера Брежнева буквально покорила свою многомиллионную армию поклонников новым по-настоящему ярким и блестящим образом. Певица выступила с концертом на одной из площадок в Санкт-Петербурге. При этом во время выступления Брежнева успела сменить несколько образов. Однако самый яркий запечатлела на серии фото.

Так, на своей instagram-страничке Бренжнева опубликовала небольшой фотоальбом, где можно в деталях рассмотреть ее сценический образ.

Брежнева блистала в необычной короткой курточке, обильно декорированной подвесками с искусственными бриллиантами. Под курткой – короткий бра-топ, также обильно украшенный бриллиантами. Отметим, что в этом сезоне на пике популярности именно топы в бельевом стиле – бра-топы. Селебритис активно используют этот эффектный элемент гардероба в своих сценических образах.

Стильная Вера Бренжева (фото: instagram.com/ververa)

Дополняют образ простые синие джинсы с завышенной талией. Осиную талию исполнительницы дополнительно подчеркивает тонкий блестящий поясок, который гармонично сочетает более спокойный низ с пестрым верхом.

Джинсы заправлены в черные полупрозрачные ботинки на каблуке. Ботинки, кстати, также декорированы блестками.

Блестящий образ Веры брежневой (фото: instagram.com/svetlanamelnikova)

Интересно, что во время выступления певица успевала менять штаны на различные юбки. Вначале она вышла в привычных джинсах. Затем – в белоснежной длинной юбке. Еще один образ – с пушистой голубой юбкой. При этом верх образа не менялся. Это всегда оставался эффектный сверкающий бра-топ.

Образы Веры Брежневой с бра-топом (фото: instagram.com/irinadeeva03042012)

Поклонники певицы поспешили прокомментировать ее новый яркий выход:

"Это любовь с первого взгляда!"

"Вы шикарны! Спасибо за Ваше творчество, за Вашу энергию, за Вашу маленькую частичку сердца в каждом из нас, которую Вы вчера подарили нам!"

"Красотка, Верочка! И как человек и как женщина и как мать. Смотришь на Вас и любуешься. Свет от вас исходит. Прямо подзаряжаете. Такая трудяга, дай Бог Вам здоровья и счастья!"

"Наверно тяжелая курточка) Вы красотка !!!)"

"Какая вы красивая"

"Какая же красивая! Натуральная красота, живая... настоящая"

Скриншот комментариев: instagram.com/ververa

Напомним, до этого Вера Брежневе взволновала сеть "горячим" фото в купальнике. 37-летняя певица оригинально похвасталась идеальной фигурой.

А до этого Брежнева умилила веселым семейным видео, на котором собралась огромная семья певицы, включая мужа Константина Меладзе.