Роскошь да и только: топ-5 самых дорогих нарядов Меган Маркл

С тех пор как актриса Меган Маркл стала герцогиней Сассексой и супругой принца Гарри, она примерила массу нарядов – от стильных брючных костюмов до роскошных вечерних туалетов. Многие из них были относительно бюджетными как для особы ее статуса (к примеру, вещи от & Other Stories). Но были и такие, что заставили британскую общественность возмутиться расточительностью теперь уже признанной иконы стиля. По некоторым подсчетам, за прошлый год Меган потратила на свои наряды в 6 раз больше, чем ее ближайшая конкурентка по стильным выходам – Кейт Миддлтон. Последняя, к слову, славится тем, что не прочь примерить Zara и никогда не стеснялась появиться на людях в том же наряде или шляпке, в которых блистала лет так 5 назад.

Меган Маркл и принц Гарри (фото: GettyImages)

Нужно отметить, что и до судьбоносной встречи с принцем Меган любила принарядиться и продемонстрировать роскошную форму с помощью не менее роскошных вещей. Но став женой принца, она зажила по-королевски, ни в чем себе не отказывая. Givenchy, Chanel, Carolina Herrera, Oscar de la Renta, Dior, Valentino – эти и другие именитые бренды заняли ключевое место в ее гардеробе. Интересно, что беременность не заставила Меган притормозить, даже напротив – за этот период, по подсчетам журналистов, она примерила около 75 нарядов общей стоимостью $675 тыс. Еще одна крупная статья расходов – украшения. Так, порой сам наряд стоил меньше, чем аксессуары. К примеру, кольцо стоимостью $98 420, которым она дополнила белое платье в пол во время официального визита в Тонга.

Как бы там ни было, мы не собираемся судить Меган за любовь к роскоши и сказочным нарядам. Лучше полюбуемся еще раз самыми дорогими выходами герцогини – от первых дней ее жизни с принцем и до сегодня.

Платье Ralph & Russo для съемки в честь помолвки, около $70 000

Уже по этому выбору Меган можно было судить о ее любви к роскоши. В честь помолвки принца Гарри и Меган Кенсингтонский дворец выпустил специальные портреты будущей четы. И на одной из них Меган блистает в роскошном полупрозрачном платье с вышивкой из кутюрной коллекции Ralph & Russo. Как утверждает Daily Mail, стоит оно больше $70 000.

Свадебное платье Givenchy, около $400 000

Свадьба Меган Маркл и принца Гарри (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Роскошное платье Меган Маркл, созданное для нее легендарным домом Givenchy, в свое время наделало много шума. И не только благодаря цене и несомненной красоте. Оно пришлось во вкусу далеко не всем модным критикам: многие считали, что оно не в пору герцогине и сидит далеко не идеально. Интересно, что свадебный костюм принца обошелся всего в $10 000.



Платье Givenchy для визита в графство Чешир, около $18 000

Фото: instagram.com/kensingtonroyal

Первый официальный выход Меган Маркл в свет стал действительно знаковым – герцогиня сопровождала Елизавету II в поездке в графство Чешир. И показала себя с наилучшей стороны: манеры, жесты, внешний вид – все просто безупречно. А светло-бежевое платье с закрытыми плечами и тонким черным ремнем на талии и вовсе дало основы полагать, что Меган явно обойдет свою главную конкурентку по стилю – Кейт Миддлтон.

Платье Oscar de la Renta для поездки в Сидней, около $ 13 000

Меган Маркл и принц Гарри в Сиднее (фото: Getty Images)

В этом роскошном платье с пышной юбкой, украшенном замысловатым орнаментом из черных птиц, герцогиня появилась в прошлом году в Сиднее – на вручении наград Австралийского географического общества. Ей выпала честь вручать статуэтку молодой защитнице природы Софии Скарпарис. Но звездой вечера все равно стала Маркл, и не удивительно.

Платье Dior для визита в Марокко, около $118 000

Платье от Dior (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Роскошное длинное нюдовое платье необычного кроя от Dior, сшитое на заказ – еще один "рекордсмен". В нем герцогиня появилась на официальном приеме в Марокко. Интересно, что в этой же поездке Маркл появилась в еще одном нескромно дорогом наряде.

Платье от Carolina Herrera (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Речь идет о голубом платье Carolina Herrera стоимостью около $3000. Казалось бы, не так и много. Но вот вместе с сопутствующими ему аксессуарами: туфлями Gianvito Rossi (около $670), клатчем Dior (около $1 827), серьгами (около $16 000) и кольцом стоимостью примерно $5 928, сумма получилась более $27 000. Что делает этот выход одним из самых дорогих.

Напомним, ранее мы писали о секретах красоты Меган Маркл.

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