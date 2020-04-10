Романтичная Лилия Ребрик в воздушном платье очаровала зажигательным танцем в студии

Лилия Ребрик всю неделю ездит на прямые утренние эфиры на канале "Україна"– невзирая на карантин, программа выходит регулярно, а в студии тщательно следят за правилами безопасности, поэтому звезды в кадре могут быть спокойны. Каждый день – новый наряд, которым теледива удивляет поклонников, вызывая обсуждения в сети. Так, пятничный эфир не стал исключением, и в кадре ведущая появилась в легком многослойном воздушном платье.

Улыбчивая Лилия выбрала для последнего рабочего дня своей насыщенной недели наряд синего цвета с вставками с цветочным принтом на пастельном фоне. Платье длины миди с оборками подчеркнуло фигуру звезды, а тонкий поясок сделал акцент на талии. Принтованые вставки можно увидеть не только на подоле, но и на воротнике и плечах.

Лилия дополнила образ туфлями на изящном ремешки, котрый обвил щиколотку ведущей. Волосы она собрала сзади и выпустила пару прядей на лицо, круглые серьги стали изящным дополнением к весеннему романтичному образу звезды.

Лилия Ребрик и Анатолий Анатолич (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Воздушный наряд не оставил равнодушной Лилия и она захотела станцевать в нем и окружится возле камеру, чтобы показать платье во всей красе. С лица теледивы не сходила улыбка.

Не обошлось и без студийного кадра с со-ведущим Лилии – Анатолием Анатоличем. Как-то Лилия отметила, что они с коллегой во время эфира держат рекомендованную дистанцию – 1,5 м.

Лилия Ребрик (фото: instagram.com/ranok_ua)

Напомним, что ранее Лилия Ребрик решила не обходить вниманием популярный в соцсетях челлендж. Вместе с Полиной и Дианой она станцевала под песню группы MOZGI "No hugs No kisses".