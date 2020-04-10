Романтична Лілія Ребрик в повітряному платті зачарувала запальним танцем у студії

Лілія Ребрик весь тиждень їздить на прямі ранкові ефіри на каналі "Україна" – незважаючи на карантин, програма виходить регулярно, а в студії ретельно стежать за правилами безопеки, тому зірки в кадрі можуть бути спокійні. Кожен день – нове вбрання, яким теледіва дивує шанувальників, викликаючи обговорення в мережі. Так, п'ятничний ефір не став винятком, і в кадрі ведуча з'явилася в легкому багатошаровому повітряному плаття.

Усміхнена Лілія вибрала для останнього робочого дня свого насиченого тижня вбрання синього кольору з вставками з квітковим принтом на пастельному фоні. Сукня довжини міді з оборками підкреслила фігуру зірки, а тонкий поясок зробив акцент на талії. Принтовані вставки можна побачити не тільки на подолі, але і на комірі і плечах.

Лілія доповнила образ туфлями на витонченим ремінцем, який обвив щиколотку ведучої. Волосся вона зібрала ззаду і випустила пару пасом на обличчя, круглі сережки стали витонченим доповненням до весняного романтичного образу зірки.

Лілія Ребрик та Анатолій Анатоліч (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Повітряне вбрання не залишило байдужою Лілію і вона захотіла танцювати в ньому і окружится біля камери, щоб показати сукню у всій красі. З обличчятеледіви не сходила посмішка.

Не обійшлося і без студійного кадру зі спів-ведучим Лілії – Анатолієм Анатолічем. Якось Лілія зазначила, що вони з колегою під час ефіру тримають рекомендовану дистанцію – 1,5 м.

Лілія Ребрик (фото: instagram.com/ranok_ua)

Нагадаємо, що раніше Лілія Ребрик вирішила не обходити увагою популярний в соцмережах челлендж. Разом з Поліною і Діаною вона станцювала під пісню групи MOZGI "No hugs No kisses".