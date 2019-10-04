Роковая красотка: Джиджи Хадид в роскошном платье блистает на обложке Vogue Germany

Джиджи Хадид часто украшает глянцевые обложки, в частности культового журнала Vogue. Для очередного номера, который выйдет на днях, немецкая редакция глянца вновь пригласила знаменитую красотку. Выпуск, который называется Fabulous Fashion, посвящен прощанию с культовым фотографом Питером Линдбергом.

Новая обложка супермодели (фото: instagram.com/voguegermany)

"Питер Линдберг был тем, кто никогда не видел и не изображал "фасад" человека, будь то женщина или мужчина, но всегда – реального человека, стоящего за ним", – рассказала о работе с Питером главный редактор Кристиан Арп в слове редактора для ноябрьского выпуска. Специально для издания были отобраны знаковые фотографии мастера.

Джиджи для Vogue Brasil (фото: instagram.com/gigihadid)

Не обошлось в номере и без привычных женских тем: красоты, моды и топовых вещей сезона. На обложке Джиджи появилась в роскошном черном платье, расшитом пайетками, от американского дизайнера Michael Kors. Дополнили наряд туфли на платформе, тонкий металлический пояс и серьги-кольца разного размера. Волосы были уложены "пляжными" волнами, а макияж сделан с акцентом на алые губы и дымчатые глаза. Стилисты так часто стремятся подчеркнуть кукольную внешность Джиджи, что этот страстный образ стал своеобразным контрастом.

Новый роман Джиджи продлился всего 2 месяца (фото: instagram.com/gigihadid)

Сама девушка еще не успела показать фолловерам работу, но на странице журнала в Instagram о новом номере уже рассказали.

К слову, в сети также появились новости о личной старшей Хадид – по уверениям инсайдера, 24-летняя модель вновь свободна. Напомним, летом мировые СМИ заговорили о новом романе модели. Она якобы начала встречаться с участником реалити-шоу "Холостячка" – 26-летним Тайлером Кэмероном. Пара была замечена на свиданиях, Джиджи даже познакомила парня со своими друзьями и взяла с собой на похороны любимой бабушки. Но на недавнем ток-шоу Тайлер намекнул, что свободен.