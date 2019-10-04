Фатальна красуня: Джіджі Хадід в розкішній сукні красується на обкладинці Vogue Germany

Джіджі Хадід часто прикрашає глянцеві обкладинки, зокрема культового журналу Vogue. Для чергового номера, який вийде на днях, німецька редакція глянцю знову запросила знамениту красуню. Випуск, який називається Fabulous Fashion, присвячений прощанню з культовим фотографом Пітером Ліндбергом.

Нова обкладинка супермоделі (фото: instagram.com/voguegermany)

"Пітер Ліндберг був тим, хто ніколи не бачив і не зображував "фасад" людини, будь то жінка або чоловік, але завжди – реальну людину, що стоїть за ним", – розповіла про роботу з Пітером головний редактор Крістіан Арп у слові редактора для листопадового випуску. Спеціально для видання були відібрані знакові фотографії майстра.

Джіджі для Vogue Brasil (фото: instagram.com/gigihadid)

Не обійшлося в номері і без звичних жіночих тем: краси, моди і топових речей сезону. На обкладинці Джіджі з'явилася у розкішній чорній сукні, розшитій паєтками, від американського дизайнера Michael Kors. Доповнили наряд туфлі на платформі, тонкий металевий пояс і сережки-кільця різного розміру. Волосся було укладене "пляжними" хвилями, а макіяж зроблений з акцентом на червоні губи і димчасті очі. Стилісти так часто прагнуть підкреслити лялькову зовнішність Джіджі, що цей пристрасний образ став своєрідним контрастом.

Новий роман Джіджі тривав лише 2 місяці (фото: instagram.com/gigihadid)

Сама дівчина ще не встигла показати фоловерам роботу, але на сторінці журналу в Instagram новому номері вже розповіли.

До речі, в мережі з'явилися новини про особисте старшої Хадід – за словами інсайдера, 24-річна модель знову вільна. Нагадаємо, влітку світові ЗМІ заговорили про новий роман моделі. Вона нібито почала зустрічатися з учасником реаліті-шоу "Холостячка" – 26-річним Тайлером Кемероном. Пара була помічена на побаченнях, Джіджі навіть познайомила хлопця зі своїми друзями і взяла з собою на похорони улюбленої бабусі. Але на недавньому ток-шоу Тайлер натякнув, що вільний.