Рок-зірка: Тіна Кароль в лакових легінсах і червоній блузі здивувала зухвалим образом

Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Тіна з'явилася перед камерами в несподіваному образі

Тіна Кароль не перестає дивувати шанувальників різноманіттям своїх "проявів". Під час прямих ефірів шоу Танці з зірками 2019 українська виконавиця кожен вечір блищала в розкішних вечірніх сукнях, демонструють всі достоїнства її фігури. Тепер же Кароль вирішила показати свій характер" з іншого боку.

Так, днями Тіна випустила унікальну аудіокнигу під назвою "Різдвяна історія". Відзначається, що AppleMusic вперше в Україні випустив формат аудіокниги! Книгу Кароль озвучила разом з голосом каналу "1+1" Сергієм Могилівським. Складається вона з дев'яти розділів, у яких співачка розповідає про Різдво в доступній для дітей формі, виконує колядки та щедрівки.

Фото: прес-служба співачки

“В Україні формат дитячої аудіокниги відсутня. У той же час за кордоном він популярніший музики і відмінно працює в освітніх цілях. Наприклад, аудіокнигами, які видають у школі, мій син Веніамін по дорозі додому закріплює за пройдений матеріал день. Він надихнув мене на такий запис книжки для українських дітей і школярів, впевнена, він теж буде з задоволенням слухати "Різдвяну історію". У якомусь сенсі, я зробила її заради нього, щоб не забував рідну мову, поки знаходиться в Англії. Впевнена, ця книга сподобається багатьом діткам в Україні, адже вона розповідає про боротьбу добра і зла, про те, що в цьому житті є протиріччя, непорозуміння, але ніколи не можна здаватися, і завжди йти до своєї мети", - каже Тіна Кароль.

Для презентації аудіокниги Кароль вибрала "роковий" образ в чорно-червоних тонах - безпрограшна класика.

Так, перед камерами Тіна блищала в обтягуючих чорних легинсах з лаковим блиском. Довершує образ червона блуза без рукавів, з рюшами. На ногах - чорні черевики на білій шнурівці.

Тіна Кароль (фото: прес-служба)

Друкована версія книги "Різдвяна історія" була видана в 2015 році, і тепер напередодні гала-концертів "Різдвяна історія з Тіною Кароль" співачка відродила книгу своїм голосом.

“Для мене Новий рік - це звичайний день, відлік нового витка, а ось справжнє свято, звичайно, це Різдво. У свій час на каналі 1+1 вийшов музичний фільм про Різдво, після чого було кілька концертних турів по його мотиву. Зараз я хочу внести свій внесок в освіту дітей на цю тему. А пройдені знання зможемо закріпити в Києві на гала-концертах, так сказати, у великому колі друзів і своїх кумирів. 22, 23, 24 грудня на “Різдвяній історії з Тіною Кароль" приєднуватися краще апртисты нашої країни - MONATIK, "Час і Скло", The Hardkiss, Дзідзьо, KAZKA, "Беz Обмежень", Олег Скрипка та група "Воплі Відоплясова", Michelle Andrade, KHAYAT, зірки "Голосу країни", "Жіночий квартал", учасники "Танців з зірками", оркестр Збройних сил України, ансамбль "Калина" і не тільки. Поки живі традиції, жива і країна", - підсумувала Тіна Кароль.

Нагадаємо, раніше Тіна Кароль у "пристрасному" образі засвітила розкішне декольте.