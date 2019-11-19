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Рок-зірка: Еліна Світоліна вразила трендовим total black образом

Lite » Мода 19.11.2019 - 16:02
Рок-зірка: Еліна Світоліна вразила трендовим total black образом
Еліна Світоліна (фото: instagram.com/elisvitolina)

Світоліна поєднує в одному образі відразу кілька провідних трендів осені 2019

Еліна Світоліна рідко ділиться оновленнями зі своїми шанувальниками. Іменита українська тенісистка повністю занурена в постійні тренування і підготовки до нових турнірів. І все ж у "шаленому" ритмі знаходить час для свого instagram-блогу. Проте здебільшого спортсменка воліє ділитися новинами про свою спортивну кар'єру. А ось "стильні оновлення" від неї - велика, але завжди очікувана рідкість.

На днях Світоліна приємно вразила шанувальників новим стильним виходом, який відповідає провідним трендів осені 2019!

Так, на опублікованих знімках Еліна позує в дуже стильному total black образі. Підкреслимо, що повністю чорний лук - один з провідних трендів цієї осені, а також зими 2019/20. Для вечірнього виходу спортсменка вибрала лосини з еко-шкіри, заправлені у високі замшеві ботфорти. Образ української красуні доповнює коротка шкіряна куртка. З аксесуарів - берет, а також маленька сумочка на ланцюжку. Виглядає дуже ефектно. Вийшов ідеальний лук для вечірньої прогулянки з коханим.

Рок-зірка: Еліна Світоліна вразила трендовим total black образом

Рок-зірка: Еліна Світоліна вразила трендовим total black образом

Стильна Еліна Світоліна: instagram.com/elisvitolina

Шанувальники спортсменки прийшли в захват від її нового образу і поспішили засипати улюбленицю коментарями:

  • "Неперевершена!"
  • "Шикарна!"
  • "Элечка україночка українська краса"
  • "Отпадная взуття"
  • "Рок-зірка"
  • "Вауу, один з кращих образів, які я тільки бачила"
  • "Ти здаєшся дійсно приголомшливо"

Рок-зірка: Еліна Світоліна вразила трендовим total black образом

Скріншот коментарів: instagram.com/elisvitolina

Нагадаємо, раніше Еліна Світоліна на яхті з Монфісом захопила апетитними формами в купальнику.

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Новини України Элина Свитолинаспортсменка
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