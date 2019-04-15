В яскравому міні і з рожевими волоссям: Вінні Харлоу в образі Барбі розважається на фестивалі

Вінні Харлоу (фото: instagram.com/winnieharlow)

Знаменита модель засипала мережу знімками з фестивалю Коачелла 2019

Вінні Харлоу багато працює: останнім часом у моделі безліч зйомок і пропозицій. Але й розважатися з друзями на гучних вечірках і різних музичних заходах вона не забуває. Так, зовсім недавно вона веселилася в Майамі. А в ці вихідні вирушила на знаменитий музичний фестиваль Коачелла, який щорічно збирає в Каліфорнії безліч знаменитостей і вже давно став для них можливістю продемонструвати різні стильні образи. Зірки завжди готують для фестивалю безліч нарядів, фаворити серед яких – квітчасті сукні в стилі хіпі, ультракороткі джинсові шорти, ковбойські чоботи і капелюхи, купальники та інші атрибути вільного щасливого життя.

Вінні Харлоу на фестивалі Коачелла в Каліфорнії

Вінні теж ретельно підібрала фестивальний гардероб, причому явно з метою виділитися. В один із днів вона одягла костюм в спортивному стилі незвичайного крою і контрастного відтінку. Потім продемонструвала досить сексуальний образ: на моделі була яскраво-рожеву білизна з сіточкою, світло-блакитні, навмисне розстебнуті, міні-шорти і рожеві кросівки.

Стильна Вінні Харлоу

Ще один яскравий образ вона приміряла на третій день – костюм кислотного відтінку: салатовий топ і така ж спідниця з бантом на поясі, які доповнила масивними білими кросівками.

Всі наряди вона розбавляла численними прикрасами і виразним макіяжем. Але головна деталь образу, безумовно – зачіска. Вінні забарвила своє розкішне довге волосся в яскраво-рожевий відтінок. Тому всі її луки вийшли ляльковими. Мабуть, на це і розраховувала, тому як один із знімків вона підписала: "Barbie World".

Численні підписники в цілому залишилися в захваті від стилю Вінні – вони бурхливо коментують, роблять репости і навіть малюють фешн-ілюстрації з її образами. "Ви схожі на ванільно-шоколадне морозиво", "Рожеве волосся – це твоє, дівчинка", "Просто неймовірно", "Цей образ – просто бомба, він так іде тобі! Ти виглядаєш просто нереально", "богиня", "О, ці рожеві волосся, вони повинні залишитися назавжди!", "Чесно кажучи, це просто дивно!"...

Не менш тепло прийняли луки Вінні і численні модні портали, які відстежують фестивальний стиль зірок не менш ретельно, ніж стрітстайл-образи з тижнів моди.

Нагадаємо, раніше в яскраво-рожевому міні на яхті Вінні Харлоу "запалила" з друзями в Майамі.