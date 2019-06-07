В ярком мини: модель plus size Эшли Грэм соблазняет пышными формами

Эшли Грэм – одна из самых популярных моделей современности, на счету которой масса контрактов и глянцевых обложек. Так, недавно она порадовала поклонников серией ярких летних кадров. Девушка снялась для известного глянцевого журнала, и фото – весьма откровенные, но и не без доли юмора – уже облетели сеть. Еще в прошлом месяце она запустила новую линию купальников для бренда Swimsuits For All, в которой приняла участие и младшая сестра Эшли – Эгибейл. Так что ей есть чем подогревать интерес многочисленных подписчиков. А несколько часов назад в сеть попал новый горячий кадр. Модель отправилась на вечеринку своих друзей-музыкантов американской поп-рок группы Jonas Brothers.

Эшли взорвала сеть новым фото (фото: instagram.com/ashleygraham)

Для светского входа она выбрала соблазнительное темно-синее мини-платье с принтом от американского бренда MIAOU, которое дополнили чувственный вечерний макияж и укладка-волна. Чтобы подчеркнуть и без того выдающиеся формы, Эшли соблазнительно прогнулась на фоне яркой стены.

Такой жаркий контент не мог остаться без внимания фолловеров, которые принялись бурно обсуждать очередной выход красавицы.

Мне нужно это платье!

У тебя такое прекрасное тело! И ты так красива и восхитительна

Да, королева

Я люблю это

Черт, девушка, ты прекрасна

Совершенно прекрасна

Мама дорогая, ты восхитительна

Очень красива

Ты так прекрасна, Эшли

Прекрасная леди

Самая красивая женщина навсегда

Супермилая

Горячая красотка

Какая сексуальная поза!

Пышные формы тоже нужно поддерживать спортом (фото: instagram.com/ashleygraham)

В сториз красавица показала съемку с концерта, а перед этим – тренировки из зала. Как известно, Эшли – большая поклонница спорта и здорового образа жизни. Она обожает вдохновлять своих поклонников на йогу, бокс, фитнес и полезные блюда.