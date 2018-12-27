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Яскравий жакет і зручні черевики: Меланія Трамп відвідала Ірак

Lite » Мода 27.12.2018 - 12:28
Яскравий жакет і зручні черевики: Меланія Трамп відвідала Ірак
Фото: Меланія Трамп (instagram.com/realdonaldtrump)

Перша леді віддала перевагу неформальному образу

У середу, 26 грудня президент США Дональд Трамп і його дружина Меланія здійснили поїздку в Ірак, щоб привітати своїх співвітчизників з Різдвом. Знімками з зустрічі з військовослужбовцями американський лідер поділився на своїй сторінці в Instagram.

Зазначимо, що для Дональда Трампа як президента цей візит в Ірак став першим. Зарубіжні ЗМІ відзначили незвичайний образ першої леді.

Яскравий жакет і зручні черевики: Меланія Трамп відвідала ІракЯскравий жакет і зручні черевики: Меланія Трамп відвідала Ірак

Фото: (instagram.com/realdonaldtrump)

Меланія прибула привітати службовців американських військ, розміщених на авіабазі Аль-Аса, у вельми неформальному вбранні. Колишня модель змінила звичні шпильки на більш відповідне до антуражу взуття - зручні черевики Timberlаnd. Доповнили цей "лук" яскравий жовтий жакет Victoria Beckham та темні джинси.

Яскравий жакет і зручні черевики: Меланія Трамп відвідала Ірак

Фото: (instagram.com/realdonaldtrump)

Її чоловік одягнув куртку-бомбер зеленого кольору і червону краватку. Меланія і Дональд виглядали щасливими і обіймалися на камеру.

Яскравий жакет і зручні черевики: Меланія Трамп відвідала ІракЯскравий жакет і зручні черевики: Меланія Трамп відвідала Ірак

Яскравий жакет і зручні черевики: Меланія Трамп відвідала ІракЯскравий жакет і зручні черевики: Меланія Трамп відвідала Ірак

Фото: (instagram.com/alwaysmelania)

Нагадаємо, раніше дружина глави Білого дому Меланія Трамп вийшла у світ в білосніжній відвертій сукні, яка дуже добре підкреслювала її фігуру. Відзначимо, що даний захід - це щорічний різдвяний бал, який за традицією, влаштовують президент США з дружиною.

Відзначимо, що раніше Меланію Трамп розкритикували американці за нову зачіску і колір волосся.

До речі, донька американського президента Іванка Трамп з'явилася на публіці в простому, але при цьому стильному образі. Іванка прийшла на зустріч з сенатором в чорній спідниці і сірому светрі в ромбики, який був прикрашений малюнками з паєток.

Відео: РБК-Україна

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