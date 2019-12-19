Яркий принт, кожа и шелк: Джиджи Хадид демонстрирует трендовые вещи нового сезона

Джиджи Хадид не так часто, как ее младшая сестра, публикует фото в своем микроблоге. Тем не менее, по ее выходам в свет, а также новым работам всегда легко вычислить самые стильные вещи и комбинации. В этот раз девушка представила свою новую работу – она снялась в яркой фотосессии для январского выпуска американского Vogue. Получилось стильно и необычно!

Одна из самых жизнерадостных фотосессий Джиджи (фото: instagram.com/gigihadid)

Джиджи примерила множество вещей, которые будут актуальны в новом весенне-летнем сезоне. А сама съемка прошла на живописной природе в окружении ярких экзотических птиц, что сделало ее живой и наполненной позитивной энергией. 24-летняя модель показала необычные комбинации в одежде: белую футболку она носит вместе с шелковым в бельевом стиле на тонких бретельках и широкополой шляпкой; розовое платье с глубоким вырезом дополнила топом, цветными колготками и минималистичной сумочкой.

Джиджи примерила массу стильных образов нового сезона (фото: instagram.com/tabithasimmons)

Также одна из самых популярных моделей в мире наглядно демонстрирует, что можно смело запасаться яркими пальто с растительным принтом, шелковыми платьями, словно сшитыми из платков, нелишним будет плащ кричащих оттенков "под кожу", а также вещи с крупными цветами по всему периметру… А разбавить все эти можно обувью на устойчивом каблуке, массивными украшениями и широкими ремнями.

Джиджи умеет создать на съемках позитивное настроение (фото: instagram.com/tabithasimmons)

О том, что главная тема съемки – счастье и радость, говорят и восторженные отзывы тех, кто над ней работал. Так, стилист фотосессии рассказал: "В январском выпуске @voguemagazine мне было поручено снять историю об Оптимизме, и первым человеком, который пришел на ум, была @gigihadid. Джиджи – это такой луч позитивного блеска, который освещает любую комнату. Она прилетела в Майами с красными глазами и уже через пару часов сна ей все же удалось стать душой съемки". Сама девушка написала коротко: "Это был невероятный день. Спасибо всей команде".