Яскравий принт, шкіра і шовк: Джіджі Хадід демонструє трендові речі нового сезону

Джіджі Хадід не так часто, як її молодша сестра, публікує фото в своєму мікроблозі. Тим не менше, по її виходам у світ, а також новим роботам завжди легко вичислити найстильніші речі і комбінації. Цього разу дівчина представила свою нову роботу – вона знялася в яскравій фотосесії для січневого випуску американського Vogue. Вийшло стильно і незвично!

Одна з найбільш життєрадісних фотосесій Джіджі (фото: instagram.com/gigihadid)

Джіджі приміряла безліч речей, які будуть актуальні в новому весняно-літньому сезоні. А сама зйомка пройшла на мальовничій природі в оточенні яскравих екзотичних птахів, що зробило її живою і наповненою позитивною енергією. 24-річна модель показала незвичайні комбінації в одязі: білу футболку вона носить разом з шовковим в білизняному стилі на тонких бретельках і крислатим капелюшком; рожеве плаття з глибоким вирізом доповнила топом, кольоровими колготками і мінімалістичною сумочкою.

Джіджі приміряла масу стильних образів нового сезону (фото: instagram.com/tabithasimmons)

Також одна з найпопулярніших моделей у світі наочно демонструє, що можна сміливо запасатися яскравими пальто з рослинним узором, шовковими сукнями, немов зшитими з хусток, незайвим буде плащ кричущих відтінків "під шкіру", а також речі з великими квітами по всьому периметру... А розбавити все це можна взуттям на стійкому каблуці, масивними прикрасами і широкими ременями.

Джіджі вміє створити позивний настрій (фото: instagram.com/tabithasimmons)

Про те, що головна тема зйомки – щастя і радість, говорять і захоплені відгуки тих, хто над нею працював. Так, стиліст фотосесії розповів: "У січневому випуску @voguemagazine мені було доручено зняти історію про Оптимізм, і першою людиною, яка прийшла на розум, була @gigihadid. Джіджі – це такий промінь позитивного світла, який висвітлює будь-яку кімнату. Вона прилетіла в Майамі з червоними очима і вже через пару годин сну їй все ж вдалося стати душею зйомки". Сама дівчина написала коротко: "Це був неймовірний день. Спасибі всій команді".