Яркая и счастливая: дочь Поляковой показала трендовый стрит-стайл образ в Нью-Йорке

Оля Полякова вместе с дочками Марией и Алисой отправилась в США. Вначале звездная семья успела отдохнуть на пляже в Майами и даже посетить виллу легендарного Версаче, а затем артистка вернулась к работе и отправилась в концертный тур. Пока певица выступает перед американскими поклонниками, ее старшая дочка Маша наслаждается изучением Нью-Йорка – города контрастов. Так, девушка опубликовала яркое фото среди неоновых вывесок в вечернем "Большом яблоке".

Маша позирует в ярко-желтой куртке-пуховике с объемным воротником и крупными черными нашивками-надписями. Кстати, пуховики насыщенной палитры оттенков – это зимний тренд, который продемонстрировали на подиумах Balenciaga, Chanel и Dries Van Noten, а также Vetements. Она дополнила образ джинсами и классической сумочкой через плечо.

"Маленькое солнце в ночи", - подписала на английском серию кадров Маша.

Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)

В комментариях подписчики девушки оценили ее модный образ, даже бабушка юной модницы, Светлана, также отметилась под постом. "Хорошего путешествия и радостных впечатлений", - пожелала она внучке.

"Красуня"

"Гарна дівчинка"

"Бомбовская курточка"

"Красотка"

"Знаменитостей уже встретила?"

"Хорошенькая. Видно,что добрая и отлично воспитанная"

"Яка ти гарна"

"Вау, Вау, Вау"

Скриншот комментариев

Ранее Маша Полякова очаровала нежным солнечным фото из Майами. К слову, во время пробежки у океана девушке стало нехорошо – она призналась, что такое с ней случается не в первый раз.