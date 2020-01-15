Яскрава і щаслива: дочка Полякова показала трендовий стріт-стайл образ в Нью-Йорку

Оля Полякова разом з дочками Марією і Алісою відправилася в США. Спочатку зіркова сім'я встигла відпочити на пляжі у Маямі і навіть відвідати віллу легендарного Версаче, а потім артистка повернулася до роботи і вирушила у концертний тур. Поки співачка виступає перед американськими шанувальниками, її старша донька Маша насолоджується вивченням Нью-Йорка – міста контрастів. Так, дівчина опублікувала яскраве фото серед неонових вивісок у вечірньому "Великому яблуці".

Маша позує в яскраво-жовтій куртці-пуховику з об'ємним коміром і великими чорними нашивками-написами. До речі, пуховики насиченої палітри відтінків – це зимовий тренд, який показали на подіумах Balenciaga, Chanel і Dries Van Noten, а також Vetements. Вона доповнила образ джинсами і класичною сумочкою через плече.

"Маленьке сонце вночі", - підписала англійською серію кадрів Маша.

Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)

В коментарях підписники дівчини оцінили її модний образ, навіть бабуся юної модниці, Світлана, також відзначилася під постом. "Гарної подорожі і радісних вражень", - побажала вона онучці.

Красуня

Гарна дівчинка

Бомбовская курточка

Красуня

Знаменитостей вже зустріла?

Гарненька. Видно,що добра і чудово вихована

Яка ти гарна

Вау,Вау, Вау

Скріншот коментарів

Раніше Маша Полякова зачарувала ніжним сонячним фото з Майамі. До речі, під час пробіжки біля океану дівчині стало недобре – вона зізналася, що таке з нею трапляється не в перший раз.