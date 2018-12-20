Ріанна, Джіджі Хадід, Кендалл Дженнер: рейтинг кращих моделей 2018 року

Фото: Колаж (РБК-Україна)

Думки експертів і читачів видання з проводу того, хто найкраща модель, розділилися

Фешн-ресурс Models.com, який має серйозний авторитет у модному світі, опублікував на своєму сайт рейтинг кращих моделей року. Переможниць обирали професіонали та читачі видання.

За підсумками голосування професійного журі, моделлю 2018 року стала Адут Акеч з Південного Судану. Читачі ж віддали титул кращої моделі - Джіджі Хадід.

Фото: Адут Акеч з Південного Судану (instagram.com/adutakech)

Фото: Джіджі Хадіт (instagram.com/gigihadid)

Всього з боку журі у голосуванні брало участь 250 експертів. В основному, це були представники модної сфери – креативні директори модних будинків, редактори, фотографи, стилісти, дизайнери, перукарі і візажисти.

Крім того, такий же відбір пройшли і чоловіки-моделі. І в номінації Чоловік-модель 2018 року експерти віддали перевагу - Альтону Мейсону, в той час, як читачі вибрали Кита Батлера.

Фото: Альтон Мейсон (instagram.com/altonmason)

Фото: Кіт Батлер (instagram.com/kitbutlerr)

Ще однією категорією — став титул Жіночий прорив року. Модельним проривом була названа - Адвоа Абоа (вибір журі). Читачі вважали, що проривом все ж була одна з сестер Хадід — Белла.

Фото: Белла Хадід (instagram.com/bellahadid)

Прорив року серед чоловіків - Кіт Батлер (вибір журі), за версією читачів ним став Альтон Мейсон.

Крім того, були визначені переможці ще в кількох категоріях:

"Social Media Star Women" – Адвоа Абоа (за версією журі) і Кендалл Дженнер (за версією читачів);

"Social Media Star Men" – Альтон Мейсон (за версією журі) і Рафаель Міллер (за версією читачів);

"Street Style Women" – Гедера Дюкаускайте (за версією журі) і Белла Хадід (за версією читачів);

"Street Style Men" – Альтон Мейсон (за версією журі і читачів);

"Celebrity Model Women" – Ріанна (за версією журі і читачів);

Фото: Ріанна (instagram.com/badgalriri)

"Celebrity Model Men" – Тімоті Шаламе (за версією журі) і Шон Мендез (за версією читачів).

Нагадаємо, що раніше ми писали, що легендарная супермодель Сінді Кроуфорд з'явилася на публіці без обручки. За повідомленнями з джерел, наближених до Кроуфорд, чутки про розлучення спростовувати рано.

Раніше ми писали про те, що знаменита модель знялася в чуттєвій фотосесії. Дівчина зробила акцент на губи.

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