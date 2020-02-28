Резко похудевшая Моника Беллуччи похвасталась стройными ногами в дерзком наряде

Моника Беллуччи продолжает делиться кадрами со съемок для L'Officiel Italia. И если раньше она демонстрировала классические образы в костюмах, то на последнем фото предстала в довольно неожиданном и пикантном луке. Звезда примерила удлиненное худи оттенка хаки Dior, а также черные колготки. Зачесанные назад волосы, яркий макияж, дерзкое выражение лица… Выглядит 55-летняя звезда просто роскошно. Что и отметили пользователи сети. Нашлись и те, кто посчитал, что Моника выглядит слегка странной и сильно похудевшей.

Новое фото Моники (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

Прекрасная Моника Беллуччи

Ты так прекрасна…

Вы бесподобны

Ты такая красивая, замечательная, удивительная, с собственной личностью, сексуальная и из другого мира…

Почему такая худая?

Ты выглядишь слегка странной, но ладно

Стоит отметить, что по сравнению с недавними фото звезда действительно выглядит очень стройной. К примеру, на фото из Брюсселя, где она блистала в черном платье, формы актрисы были заметно больше. По лицу знаменитости также видно, что она похудела. Впрочем, возможно, как раз данная фотосессия была сделана ранее, так что сейчас Моника уже вернулась в привычную форму.

Моника в Брюсселе (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

Напомним, это одна из самых откровенных съемок 55-летней звезды за последнее время. На обложке глянца она предстала в довольно сдержанном образе, но в чувственной позе – звезда целует статую. А вот внутри оказались кадры погорячее. Моника примерила полупрозрачное боди, которое обнажило ее роскошную грудь. На втором фото предстала с ярким макияжем, который подчеркнул ее безупречные черты.

Звезда для L'Officiel Italia (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

Звезда в который раз доказала, что выглядит превосходно, несмотря на слухи о своем "осунувшемся" и "постаревшем" внешнем виде. Правда, фотошоп для журналов пока никто не отменил, так что вполне возможно, что безупречные фото 55-летней итальянской дивы сильно отретушированы.