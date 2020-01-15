Райская пташка: Катя Осадчая восхищает точеной фигурой в эффектных курортных луках

Катя Осадчая не перестает восхищаться островными пейзажами на Сейшелах и делиться яркими и красочными фотооткрытками на фоне местных красот с поклонниками. Ведущая демонстрирует эффектные курортные луки и не ограничивается в отпуске лишь прогулками и релаксом на пляже – вместе с мужем Юрием Горбуновым она исследует островную флору и фауну и колесит вдоль океана на машине либо велосипеде. Но все хорошее имеет свойство заканчиваться, и отпуск звездной пары в райском месте походит к концу. Так, напоследок Катя опубликовала калейдоскоп ярких снимков в стильных образах на фоне чарующих ландшафтов.

Теледива облачилась в легкое и воздушное полупрозрачное многослойное платье-макси пудрового цвета с флористическим принтом. Она дополнила образ шляпкой, а в качестве стильного аксессуара предпочла браслет из ракушек на щиколотке. На одном из кадров Катя позирует босиком на качеле, расположенной прямо на пляже.

"Відпустка закінчуються, щоб обов‘язково, згодом почалася нова. Мудрість від Юрія Горбунова", - поделилась цитатой мужа ведущая.

Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

Поклонники оценили вдохновляющую философию, а с нею и потрясающие пейзажи Сейшельских островов, а также образ самой Кати.

Які гарні краєвиди!

Да, там очень красиво, теплая вода, белый, мягкий песок, тропические пальмы, пение красивых, ярких птиц, экзотика. Супер...Катя, вы красотка, обожаю вас и вашу пару

Райская пташка! Во всех образах Вы невероятно хороши!

Дуже правильна філософія життя

А кольори

Яка казкова сукня на вас!

Класс

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Также ведущая похвасталась еще несколькими тропическими луками. Так, она покружилась в свободном платье яркого оранжевого цвета от украинского дизайнера Ольги Слонь и назвла его явное преимущество. "Идеальное платье, чтобы после праздников не видно было грехов на боках", - с юмором отметила Катя.

Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

Еще один удачный образ – топ с длинным рукавом и свободные шорты в сине-лазурных оттенках с крупным флористическим принтом.

Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

Ранее Юрий Горбунов и его жена Катя Осадчая в эффектном платье поделились своими приключениями на Сейшельских островах и отправились на автопрогулку по острову.