ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Пишнотіла модель поділилася пікантним фото в купальнику

Lite » Стиль і мода 26.10.2018 - 09:50
Фото: Ешлі Грем (колаж РБК-Україна)
Фото: Ешлі Грем (колаж РБК-Україна)

Американська модель формату plus-size не соромиться демонструвати своє тіло

Відома американська модель формату plus-size Ешлі Грем захопила шанувальників новим спокусливим знімком. На своїй сторінці в Instagram пишнотіла красуня опублікувала фото, на якому вона позує у відвертому чорному бікіні.

Судячи з підпису, таким чином модель і зірка соцмереж анонсувала нову лінійку купальників, що вона буде рекламувати.

Пишнотіла модель поділилася пікантним фото в купальникуФото: Ешлі Грем (instagram.com/ashleygraham)

30-річна Ешлі любить свою фігуру і регулярно радує шанувальників яскравими світлинами.

Ось і на цей раз передплатники захопилися формами і красою Грем, назвавши її дуже жіночною.

Нагадаємо, раніше модель-пампушка Ешлі Грем знялася в образі рятівниці Малібу.

Зазначимо, що американська модель plus-size Ешлі Грем стала героїнею нового випуску видеокалендаря Love Magazine. Одна з найвідоміших манекенниць в категорії plus-size з'являється в чорно-білому відеоролику в образі ретро-діви, - з голлівудською укладанням, у тісному корсеті, леопардових легинсах і рукавичках по лікті.

До речі, моделі з формами розповіли, як зараз працюється в Україні.

Відео: РБК-Україна

Новини України моделиплюс сайз
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся