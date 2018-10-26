Пишнотіла модель поділилася пікантним фото в купальнику

Фото: Ешлі Грем (колаж РБК-Україна)

Американська модель формату plus-size не соромиться демонструвати своє тіло

Відома американська модель формату plus-size Ешлі Грем захопила шанувальників новим спокусливим знімком. На своїй сторінці в Instagram пишнотіла красуня опублікувала фото, на якому вона позує у відвертому чорному бікіні.

Судячи з підпису, таким чином модель і зірка соцмереж анонсувала нову лінійку купальників, що вона буде рекламувати.

Фото: Ешлі Грем (instagram.com/ashleygraham)

30-річна Ешлі любить свою фігуру і регулярно радує шанувальників яскравими світлинами.

Ось і на цей раз передплатники захопилися формами і красою Грем, назвавши її дуже жіночною.

Нагадаємо, раніше модель-пампушка Ешлі Грем знялася в образі рятівниці Малібу.

Зазначимо, що американська модель plus-size Ешлі Грем стала героїнею нового випуску видеокалендаря Love Magazine. Одна з найвідоміших манекенниць в категорії plus-size з'являється в чорно-білому відеоролику в образі ретро-діви, - з голлівудською укладанням, у тісному корсеті, леопардових легинсах і рукавичках по лікті.

До речі, моделі з формами розповіли, як зараз працюється в Україні.

Відео: РБК-Україна