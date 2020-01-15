В пуховике и на каблуках: Ким Кардашьян показала, как сочетать вещи в разных стилях

Ким Кардашьян обожает подбирать наряды для многочисленных выходов в свет. Образы знаменитой бизнесвумен всегда продуманы до мелочей и выдержаны в одном стиле. Но бывают и исключения: порой она идет на смелые эксперименты, сочетая, казалось бы, несочетаемые вещи. И нужно отметить, выходит у нее отлично!

Ким и Канье (фото: instagram.com/kimkardashian)

Несколько часов назад на странице Ким в Instagram появилось новое фото – в этот раз она предстала именно в таком луке. Ансамбль составили кожаные брюки с принтом питона, гольф с абстрактным цветочным принтом, а также объемный черный пуховик. Завершают образ голубые ботильоны на каблуках, а также крупные солнцезащитные очки. Волосы она собрала в высокий хвост на макушке, а макияж сделала в своих любимых шоколадно-бежевых тонах.

Ким любит сочетать несочетаемые вещи (фото: instagram.com/kimkardashian)

Компанию ей составил любимый супруг и отец ее детей – американский рэпер Канье Уэст, который оделся под стать своей знаменитой жене. Он выбрал для прогулки темно-зеленые брюки, белую футболку и черную куртку, а завершили образ темно-синие кроссовки и черные солнцезащитные очки. «KimYe», – написала под фото Ким, соединив вое имя с псевдонимом исполнителя.

Всего за несколько часов фото набрали почти миллион лайков и тысячи комментариев. Что не удивительно – фото с мужем и детьми от 39-летней бизнесвумен всегда пользуются огромной популярностью. Впрочем, как и ее откровенные наряды.

Звезда сделала новую стрижку (фото: instagram.com/kimkardashian)

Еще один образ, который представила Ким – спортивный. Звезда примерила спортивные брюки, майку оттенка хаки, а также массивные белые кроссовки. Дополнила наряд классическая сумочка на цепочке бежевого оттенка. И еще одна важная деталь лука – новая стрижка. Ким предстала с удлиненным каре, которое в этот раз уложила упругими объемными локонами. Ей очень к лицу!