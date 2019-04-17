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В прозрачном плаще на голое тело: Кайли Дженнер соблазняет горячими снимками

Lite » Мода 17.04.2019 - 20:32
В прозрачном плаще на голое тело: Кайли Дженнер соблазняет горячими снимками
Кайли Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)
Ольга Турчаникова
Журналист LITE

21-летняя звезда примерила новый откровенный наряд

Кайли Дженнер, как всегда, не устает удивлять поклонников свежими новостями, фотосессиями и работами. На днях она стала лицом нового аромата KKW Beauty – для рекламной кампании она снялась вместе со своей сестрой Ким Кардашьян. Весьма провокационная кампания, где сестры лежат в обнимку, уже успела наделать шума в сети. Также недавно 21-летняя знаменитость представила на суд зрителей обложку журнала S Moda, героиней которого стала. Для фотосессии она примерила роскошное черное кружевное платье и длинные сережки с красными камнями от Dolce & Gabbana. А несколько часов назад она выложила в Instagram очередную порцию горячих снимков.

Кайли Дженнер

Кайли Дженнер

Соблазнительная Кайли Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)

Девушка позирует в длинном полупрозрачном плаще, надетом на голое тело и открывающем плечи и ноги. Дополняют образ босоножки с камнями и темные солнцезащитные очки. Подогреть интерес к фото Кайли решила весьма провокационными позами и дерзкой подписью: "Привет маме" (на фото на стене позади Кайли висит портрет Крис Дженнер). По всей видимости, эти кадры сделаны для новой рекламной кампании ее косметического бренда Kylie Cosmetics, так как ранее она продемонстрировала видео с отметкой своего бренда, где ей создают этот макияж.

Реакция фолловеров в этот раз была неоднозначной. Часть из них отозвались о фото тепло: "Ваш стиль 2019 года был на высоте!", "Вау, ты прекрасна", "Лучшая", "Идеальная", "Единственная и неповторимая", "Ты создала особое настроение", "Ты единственная, кто может это надеть"... Но хейтеры также успели сказать свое слово: "Почему она носит сумку для мусора?", "Когда я сижу в парикмахерской, я выгляжу так же", "Зачем покупать одежду, если я могу напялить мешок для мусора?"…

Кайли Дженнер для S Moda

Кайли Дженнер украсила обложку испанского S Moda

К слову, на фестивале Коачелла, куда  отправилось множество знаменитостей, Кайли тоже побывала. Она поехала туда со своим возлюбленным – Трэвисом Скоттом. Несмотря на периодически появляющиеся слухи об изменах рэпера, им вновь удалось уладить все семейные неурядицы и по полной насладиться обществом друг друга.

Напомним, ранее горячие фото и откровенные признания Кайли Дженнер "взорвали" сеть

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