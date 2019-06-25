Просто и стильно: 49-летняя Наоми Кэмпбелл подчеркнула стройную фигуру ярким летним нарядом

Наоми Кэмпбелл, которая этой весной отметила 33-летие модельной карьеры, продолжает получать заслуженные награды. Вчера в Лондоне состоялся торжественный гала-вечер, устроенный в отеле Ritz Британским советом моды, а также его исполнительным директором Кэролайн Раш. На нем было объявлено, что супермодель удостоится почетного звания "Икона моды" на церемонии The Fashion Awards 2019, которая состоится 2 декабря.

Наоми Кэмпбелл получила заслуженный титул "Икона моды" (фото: instagram.com/naomi)

"Я очень взволнована и горда тем, что получу награду Fashion Icon Award 2 декабря на The Fashion Awards 2019 в Лондоне. После 30 с лишним лет работы в индустрии моды и изучения ее с разных точек зрения, путешествий по миру и нахождения цели моей жизни в активизме, для меня так важно вернуться в Лондон, чтобы получить такое невероятное признание для работы всей моей жизни. Спасибо всем, кто был частью моего путешествия с самого первого дня. И спасибо @britishfashioncouncil, спасибо за эту честь. Я не могу дождаться, чтобы увидеть тебя снова в декабре, Лондон", – написала Наоми на своей странице в Instagram. В торжественной речи она также поблагодарила всех, кто голосовал за ее кандидатуру.

В пеперывах между своими благотворительными проектами и светскими выходами супермодель успевает и отдыхать (фото: instagram.com/naomi)

На вечер знаменитая красавица пришла в стильном наряде. Она примерила пышную расклешенную юбку с ярким принтом от Roksanda, а также белую футболку с надписью Fashion For Relie (эта благотворительная организация создана моделью для помощи жертв стихийных бедствий по всему миру). Дополнили образ шелковый чокер на шее, а также синие атласные босоножки с бантами, на руках Наоми как всегда было много браслетов и украшений. Волосы 49-летней красавицы были уложены легкой волной, а на макияж выполнен с акцентом на глаза. Лук получился достаточно торжественным и в то же время легким и непринужденным.

Наоми практически целиком посвятила себя благотворительности (фото: instagram.com/naomi)

Фолловеры звезды принялись бурно его обсуждать, отмечая ее безукоризненный вкус и поздравляя с такой высокой наградой.